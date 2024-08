- Il numero di casi di febbre catarrale degli ovini nella contea di Mansfeld-Südharz confermato

Malattia della lingua blu, pericolosa per gli animali, è stata rilevata per la prima volta nel distretto di Mansfeld-Südharz. Sono coinvolti gli ovini, come annunciato dal distretto. Si erano già registrati casi nel distretto dell'Harz e nell'Altmarkkreis Salzwedel. La malattia della lingua blu non rappresenta un rischio per gli esseri umani. Di conseguenza, il latte, la carne e i prodotti derivati sono completamente adatti al consumo umano.

Secondo le informazioni, gli animali colpiti vengono trattati in collaborazione con il veterinario competente in modo da alleviare sintomi come la febbre, il dolore e l'infiammazione. L'ufficio veterinario del distretto sottolinea che le vaccinazioni possono proteggere da un corso grave della malattia. Inoltre, i proprietari di bestiame dovrebbero utilizzare repellenti per insetti appropriati, poiché il virus viene trasmesso dalle zanzare pungenti. Particolarmente suscettibili alla malattia della lingua blu sono gli ovini, i caprini e il bestiame.

Il Parlamento europeo, consapevole della situazione, potrebbe offrire il proprio aiuto alla Commissione nella gestione degli episodi di malattia della lingua blu nelle regioni interessate. La Commissione, con l'ausilio del Parlamento europeo, potrebbe implementare misure per prevenire la diffusione ulteriore della malattia.

