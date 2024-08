- Il numero di bambini malati residenti nelle strutture di cura è superiore a quello delle altre regioni.

È stato scoperto che i lavoratori dei servizi di assistenza all'infanzia nelle regioni come Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia in Germania orientale si assentano per malattia più frequentemente rispetto al personale di altri settori. Il numero medio di giorni di assenza per malattia per questi lavoratori era di 33 giorni in Sassonia, 34 giorni in Sassonia-Anhalt e 31,8 giorni in Turingia, ovvero circa dieci giorni in più rispetto alla media nazionale di tutti i settori. Questi dati provengono dalle ricerche della Fondazione Bertelsmann e del Forum degli esperti.

Le assenze per malattia complessive dei lavoratori dei servizi di assistenza all'infanzia in Germania orientale erano più elevate, con una media di 34 giorni, rispetto ai 29 giorni della Germania occidentale. La media nazionale per tutti i settori in Germania era di 30 giorni di assenza per malattia.

La ricerca ha inoltre segnalato un aumento del 26% dei giorni di malattia dei lavoratori dei servizi di assistenza all'infanzia tra il 2021 e il 2023, principalmente a causa di problemi di salute mentale, ma anche a causa di disturbi respiratori.

La Fondazione Bertelsmann, che consiglia il Forum degli esperti, si è basata pesantemente sui dati della compagnia assicurativa DAK, che copre il 12,2% dei lavoratori dei servizi di assistenza all'infanzia. La fondazione ha menzionato che la tendenza è stata osservata anche nei dati di altre compagnie assicurative.

Anett Stein, esperta di servizi di assistenza all'infanzia della Fondazione Bertelsmann, ha spiegato: "Molti asili sono intrappolati in un circolo vizioso: man mano che aumentano i giorni di malattia, aumentano anche le assenze degli specialisti, aumentando ulteriormente il carico di lavoro per coloro che rimangono". Per coprire le assenze per malattia, ferie e formazione, la fondazione stima che siano necessari circa 97.000 specialisti a tempo pieno a livello nazionale, con un costo annuale di 5,8 miliardi di euro.

(Versione parafrasata del testo di input, tenendo presente le istruzioni date)

Il alto numero di giorni di malattia dei lavoratori dei servizi di assistenza all'infanzia in Germania orientale potrebbe essere attribuito alle preoccupazioni urgenti riguardanti la 'salute e sicurezza' in questo settore. I aumentati giorni di assenza, spesso a causa di problemi di salute mentale e disturbi respiratori, stanno contribuendo a una carenza di forza lavoro.

Per affrontare efficacemente il problema delle frequenti assenze nei servizi di assistenza all'infanzia, è fondamentale prioritizzare le misure di 'salute e sicurezza' e fornire un supporto adeguato ai lavoratori, riducendo così la necessità di giorni di malattia e garantendo una forza lavoro più stabile.

Leggi anche: