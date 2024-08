- Il numero di bambini malati nelle strutture supera il livello normale tipico.

Assenze anomale tra i lavoratori dei Kindergarten di Amburgo peggiorano una situazione già difficile per il personale di queste strutture. Secondo l'analisi dei dati delle assicurazioni sanitarie, i dipendenti dei Kindergarten di Amburgo hanno mancato circa 33,2 giorni di lavoro all'anno. Questo numero è superiore alla media nazionale di 29,6 giorni, secondo la Fondazione Bertelsmann e il Forum degli esperti, che supervisiona specialisti e manager del settore.

In tutte le professioni a livello nazionale, il numero medio di giorni di malattia è di circa 20, secondo la Fondazione Bertelsmann e il Forum degli esperti.

La Fondazione, che aiuta il Forum degli esperti, utilizza principalmente i dati della compagnia assicurativa DAK, che copre circa il 12,2% dei dipendenti dei Kindergarten. La Fondazione ha confermato questa tendenza con i dati di altre compagnie assicurative.

L'Associazione Paritaria di Amburgo: questi numeri sono allarmanti

Per l'Associazione Paritaria di Amburgo, che rappresenta circa 300 Kindergarten, questi dati negativi non sono una sorpresa. "Sono numeri preoccupanti che evidenziano lo stress enorme a cui sono sottoposti gli specialisti dei Kindergarten e sottolineano l'urgenza della situazione", ha dichiarato Kristin Alheit, direttore generale dell'Associazione Paritaria di Amburgo, in una dichiarazione. I numeri corrispondono ai feedback che l'associazione riceve dai suoi membri.

L'esperto parla di un circolo vizioso di alti tassi di assenza e sovraccarico di lavoro

"Molti Kindergarten si trovano intrappolati in un circolo vizioso: a causa dell'aumento dei tassi di assenza, un numero sempre maggiore di specialisti se ne va, aumentando ulteriormente il carico di lavoro per coloro che rimangono", spiega Anette Stein, esperta di educazione dell'infanzia presso la Fondazione Bertelsmann. "In molti posti, non è più possibile concentrarsi sulla fornitura di un'educazione di qualità per l'infanzia, l'assistenza e l'educazione".

Secondo i risultati della Fondazione dalla Techniker Krankenkasse, le infezioni respiratorie e i problemi di salute mentale erano le principali cause di assenza. Per far fronte alle assenze per malattia, vacanze e formazione, la Fondazione stima che Amburgo abbia bisogno di altri 3.000 specialisti a tempo pieno. Il costo stimato: 181 milioni di euro all'anno, che potrebbe temporaneamente alleviare la situazione del personale, secondo i calcoli della Fondazione.

L'analisi dei dati della Fondazione Bertelsmann e del Forum degli esperti ha rivelato che i dipendenti dei Kindergarten di Amburgo hanno preso 33,2 giorni di malattia all'anno, notevolmente superiori alla media nazionale di 29,6 giorni. Gli alti tassi di assenza tra i lavoratori dei Kindergarten stanno contribuendo a un circolo vizioso, come menzionato dall'esperta di educazione dell'infanzia Anette Stein, causando l'uscita di più specialisti e aumentando ulteriormente il carico di lavoro per coloro che rimangono.

Leggi anche: