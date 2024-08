- Il numero di bambini malati nelle strutture di assistenza sociale supera la normale norma.

A causa di frequenti malattie tra il personale dei Kita, questi hanno più giorni di malattia rispetto ad altri professionisti, secondo recenti studi. Nel 2023, i lavoratori dei Kita hanno mancato il lavoro a causa della malattia per circa 29 giorni in media, a differenza dei 20 giorni medi di tutti gli altri professionisti, come riportato dalla Fondazione Bertelsmann e dal Forum Professionale, che rappresenta i professionisti del settore.

Inoltre, il numero di giorni di malattia per gli insegnanti di asilo è aumentato del 26% tra il 2021 e il 2023, principalmente a causa di stress psicologico.

La Fondazione, che fornisce anche consigli al Forum Professionale, si basa principalmente sui dati della DAK, una compagnia assicurativa che assicura il 12,2% dei lavoratori dei Kita. Anche le figure di altre compagnie assicurative confermano questa tendenza.

Anette Stein, esperta di asilo presso la Fondazione Bertelsmann, avverte di un circolo vizioso. "Molti asili sono intrappolati in un circolo vizioso a causa dell'aumento dei giorni di malattia. Ciò porta a un aumento delle dimissioni di specialisti, che a sua volta aumenta il carico di lavoro per il personale rimanente", dice. "L'educazione, la cura e l'attenzione di qualità per l'infanzia non possono essere mantenuti in molti posti".

Secondo i dati della Techniker, le cause più comuni di assenza per malattia erano le infezioni respiratorie e i disturbi mentali. Per coprire le assenze per malattia, ferie e formazione, la Fondazione stima che sono necessari circa 97.000 specialisti a tempo pieno. Il costo annuale sarebbe di circa 5,8 miliardi di euro, che potrebbe potenzialmente stabilizzare temporaneamente la situazione del personale, secondo i calcoli della Fondazione.

Il Forum Professionale descrive la situazione del personale degli asili in Germania come critica. C'è una carenza di candidati qualificati e fondi per il personale sostitutivo in molti luoghi. I tassi elevati di assenza per malattia richiedono ai team di compensare, influenzando la disponibilità di specialisti per la formazione e aumentando lo stress psicologico o portando all'abbandono della professione.

Di conseguenza, c'è una richiesta di un finanziamento nazionale, ancorato legalmente e standardizzato per il personale sostitutivo qualificato per coprire tutti i tipi di assenze. Purtroppo, non c'è attualmente alcuna regolamentazione affidabile in molti stati federali.

I tassi elevati di assenza per malattia tra il personale dei Kita hanno sollevato preoccupazioni sulla continuità dell'educazione di qualità. Le assenze regolari richiedono un numero significativo di sostituti qualificati, sottolineando l'importanza di investire nell'educazione e nella formazione del personale di riserva.

Indirizzare le esigenze di educazione e salute mentale del personale dei Kita potrebbe potenzialmente ridurre la diffusione dei giorni di malattia e migliorare il loro benessere generale, con il risultato di un personale più stabile.

