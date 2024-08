- Il numero di autorizzazioni di costruzione continua a diminuire

In Germania, il numero di nuovi alloggi approvati sta diminuendo. A giugno, ce n'erano 17.600, con un calo del 19% rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio federale di statistica. Nel primo semestre dell'anno, sono state approvate solo 106.700 nuove unità abitative, con un calo del 21,1% rispetto ai primi sei mesi del 2023.

L'obiettivo politico di 400.000 nuovi alloggi sembra sempre più lontano. Il calo più significativo è stato quello delle case unifamiliari, con 18.600 unità approvate nel primo semestre dell'anno, in calo del 30,9%. Le ragioni sono i costi di costruzione elevati e il finanziamento caro.

Avviso Destatis Autorizzazioni Edilizie 6/2024

L'obiettivo politico di costruire 400.000 nuovi alloggi in Germania sembra ora difficile da raggiungere. Nonostante essere il più grande calo, l'approvazione delle case unifamiliari in Germania, con 18.600 unità, è in calo.

Leggi anche: