- Il numero di automobili a Berlino sta gradualmente diminuendo.

I numeri di targa dei veicoli a Berlino hanno registrato un calo nonostante la popolazione in crescita della città. Secondo la risposta del Senato a un'interrogazione del Partito Verde, nel 2023, con una popolazione di circa 3,878 milioni, il numero si attestava a circa 1,078,000 veicoli passeggeri. La cifra è leggermente calata nel 2022, raggiungendo 1,087,000 auto, mentre nel 2021 erano registrate quasi 1,099,000 auto. Il rapporto tra auto e abitanti era di 291:1000 nel 2021, che è sceso a 282:1000 nel 2022 e a 278:1000 nel 2023.

Attualmente, circa 17,600 veicoli elettrici, 50,700 auto ibride e 13,499 veicoli ibridi plug-in sono registrati a Berlino. Il numero di camper ha registrato un notevole aumento negli ultimi dieci anni, passando da 9,200 nel 2015 a 19,029 quest'anno.

Despite the decrease in traditional car registrations, Berlin has seen an increase in alternative transportation methods. The city's transport and telecommunications sectors are actively promoting and improving infrastructure for electric vehicles, hybrid cars, and plug-in hybrid vehicles.

