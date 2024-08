- Il numero dei disoccupati nello Schleswig-Holstein è aumentato.

La disoccupazione nello Schleswig-Holstein ha registrato un aumento di circa 3.800 persone, portando il totale a circa 95.000, come riportato dall'ufficio regionale dell'Agenzia federale per il lavoro di Kiel per agosto. Ciò ha comportato un aumento di 0,3 punti nel tasso di disoccupazione, ora pari al 5,9%. In confronto, il tasso era del 5,7% ad agosto dell'anno scorso, con una diminuzione di 4.800 disoccupati.

Markus Biercher, direttore della Regione Nord, ha commentato: "L'aumento delle cifre della disoccupazione non è insolito, data la tradizionale flessione estiva dovuta alle vacanze e al tempo libero durante l'agosto". Ha aggiunto: "Attualmente, i potenziali datori di lavoro hanno buone possibilità di assumere lavoratori qualificati".

Dettagli della domanda di lavoro

L'Agenzia per il lavoro ha riferito che la domanda di lavoro ad agosto è stata inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il numero totale di posti vacanti era di 25.800, con una diminuzione di 1.600 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Da febbraio di quest'anno, i cercatori di lavoro hanno avuto accesso a tra 25.000 e 26.000 posti vacanti ogni mese.

In totale, sono stati segnalati 37.400 posti di lavoro all'Agenzia per il lavoro da gennaio ad agosto, con una lieve diminuzione di 1.500 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. "Pertanto, la domanda di posti di lavoro locali ha registrato solo una lieve diminuzione quest'anno", ha spiegato Biercher.

Il distretto di Stormarn aveva il tasso di disoccupazione più basso del 4,4% ad agosto, mentre il distretto di Dithmarschen aveva il più alto del 6,2%. Tra le città indipendenti, Kiel e Lubecca avevano il tasso di disoccupazione più basso dell'8,2%, mentre Neumünster aveva il più alto dell'8,8%.

