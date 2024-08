- Il numero dei disoccupati è aumentato di 63.000 ad agosto.

Il tasso di disoccupazione in Germania è aumentato di 0,1 punti percentuali, raggiungendo il 6,1% ad agosto, con un totale di 2.872 milioni di disoccupati, in aumento di 63.000 rispetto a luglio. Questo aumento è stato confermato dai dati dell'Agenzia federale per il lavoro di Norimberga, che ha registrato un aumento di 176.000 rispetto ad agosto 2021. Andrea Nahles, direttore dell'Agenzia federale per il lavoro, ha sottolineato che il mercato del lavoro sta subendo l'impatto della debolezza economica durante le vacanze estive.

Le offerte di lavoro sono in calo.

Le aziende segnalano una diminuzione delle esigenze di assunzione. Ad agosto sono state registrate 699.000 offerte di lavoro, in calo di 72.000 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il lavoro a orario ridotto è in aumento.

A giugno, l'Agenzia federale per il lavoro ha distribuito 232.000 indennità per il lavoro a orario ridotto, in aumento rispetto alle 215.000 di maggio e alle 223.000 di aprile.

Il mercato della formazione mostra segni positivi.

Il numero di giovani che si sono registrati come candidati alla formazione tra ottobre 2023 e agosto 2024 è aumentato a 418.000, 10.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ad agosto, 82.000 erano ancora senza un posto di formazione o un'alternativa, mentre 158.000 dei 502.000 posti di formazione disponibili erano ancora vacanti. L'Agenzia federale per il lavoro prevede una significativa diminuzione del numero di posti di formazione vacanti e di candidati disoccupati entro la fine di settembre, mantenendo un mercato della formazione attivo.

L'aumento della disoccupazione e la diminuzione delle offerte di lavoro potrebbero portare a interventi da parte della Corte di giustizia per garantire un mercato del lavoro equilibrato. La Corte di giustizia potrebbe anche essere coinvolta nella risoluzione di controversie relative alla distribuzione delle indennità per il lavoro a orario ridotto, poiché il numero di beneficiari continua ad aumentare.

