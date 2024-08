- Il numero crescente di richieste di cittadinanza.

A seguito dell'attuazione dell'ultimo Acto di Cittadinanza, c'è stato un aumento delle richieste di naturalizzazione negli uffici amministrativi di Brandeburgo. Solo a Potsdam si è assistito a un aumento dalle 83 richieste di giugno alle 141 di luglio, secondo le informazioni fornite all'agenzia di stampa dpa dalle autorità. Anche le aree rurali hanno mostrato interesse nell'ottenere un passaporto tedesco.

L'Acto di Cittadinanza è entrato in vigore il 27 giugno. Le nuove regole, che hanno suscitato anche controversie, riducono i tempi per la naturalizzazione e ora consentono la doppia cittadinanza a tutti. Nel 2023, Brandeburgo ha visto più persone diventare cittadini tedeschi rispetto all'anno precedente.

Interesse crescente per le naturalizzazioni

Il distretto di Potsdam-Mittelmark ha ricevuto 34 richieste di naturalizzazione a giugno, che sono aumentate a 51 a luglio. Tuttavia, sono state presentate richieste in base alla nuova legge anche nei mesi precedenti, secondo i resoconti. Il distretto di Teltow-Fläming ha registrato 59 richieste, in aumento del 14%. La Prignitz ha registrato un aumento dalle 9 richieste di giugno alle 25 di luglio. Il distretto di Barnim non ha fornito numeri, ma ha notato un aumento dell'interesse per le richieste di naturalizzazione dal 27 giugno.

La città di Brandenburg an der Havel non ha segnalato cambiamenti significativi: quattro richieste in più rispetto al mese precedente. Cottbus e Frankfurt (Oder) non hanno ancora fornito dati.

Nel distretto di Oder-Spree, 15 persone hanno espresso l'intenzione di naturalizzarsi a giugno, passando a 51 a luglio. Tuttavia, l'amministrazione ha avvertito che la cifra di giugno non rappresenta i numeri pre-cambiamento della legge.

Vari distretti hanno dichiarato che il tempo di elaborazione è di circa 18 mesi. Potsdam-Mittelmark ha menzionato una media di 2 a 6 mesi. Il distretto di Barnim ha dichiarato che la durata della procedura è di 12 a 15 mesi.

La richiesta di naturalizzazione è possibile dopo cinque anni nel caso normale

L'Acto di Cittadinanza, approvato da SPD, Verdi e FDP, concede il diritto alla naturalizzazione dopo cinque anni invece di otto - a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti. Ciò include, ad esempio, la capacità di sostenersi economicamente. In caso di eccezionali sforzi di integrazione, i cittadini stranieri possono diventare cittadini tedeschi in tre anni. Ciò include prestazioni scolastiche o lavorative eccezionali, competenze linguistiche eccezionali o lavoro volontario. La doppia cittadinanza è generalmente consentita.

Il ministero degli Interni di Brandeburgo si aspetta che più persone richiedano la cittadinanza tedesca a causa dei nuovi regolamenti. Tuttavia, quando interrogato dall'agenzia di stampa dpa, l'autorità ha fatto riferimento ai distretti e alle città indipendenti.

In aprile, il ministero ha condiviso i dati sulle naturalizzazioni del 2022 a Brandeburgo. Secondo questi, circa 2.500 procedure di naturalizzazione sono state ultimate con successo. Nel 2022, circa 1.200 persone a Brandeburgo hanno ottenuto la cittadinanza tedesca, e nel 2021 erano 925 persone.

L'attuazione dell'Acto di Cittadinanza, che riduce i tempi per la naturalizzazione e consente la doppia cittadinanza a tutti, ha portato a un aumento dei diritti di cittadinanza. Nonostante i tempi di elaborazione rapidi in alcuni distretti come Potsdam-Mittelmark e Barnim, diversi distretti di Brandeburgo hanno ancora una media di 12 a 18 mesi per l'elaborazione delle richieste di naturalizzazione.

