Il numero crescente di assenti per malattia è in netto aumento.

È stato scoperto che i lavoratori dei kindergarten hanno preso più di 30 giorni di malattia all'anno, ovvero circa il 30% in più rispetto alla media dei giorni di malattia in tutti i settori tra il 2021 e il 2023. I problemi di salute mentale erano particolarmente diffusi tra questi lavoratori. Gli esperti esprimono preoccupazione per la difficoltà nel fornire cure adeguate e incoraggiano la collaborazione tra governo federale e statale per trovare una soluzione.

Di conseguenza, molti kindergarten in Germania sono intrappolati in un "ciclo negativo", ha avvertito Anette Stein, un'esperta della Fondazione Bertelsmann. Questo ciclo peggiora man mano che gli specialisti se ne vanno, aumentando il carico di lavoro per i dipendenti rimanenti. L'istruzione e l'assistenza all'infanzia di alta qualità diventano difficili in molte aree. È necessario un legge federale-statale per autorizzare la sostituzione temporanea con personale qualificato durante l'assenza dei dipendenti.

La fondazione ha analizzato i dati delle compagnie assicurative, rivelando che le malattie psicologiche sono drasticamente aumentate nel settore dei kindergarten dal 2021 e superano di gran lunga la media di tutti i settori. Lo scorso anno, le ragioni psicologiche erano il secondo motivo più comune di assenza per i dipendenti dei kindergarten, superati solo dalle infezioni respiratorie.

Sulla base dell'analisi, il tasso di assenza - la proporzione dei giorni di malattia rispetto a tutti i giorni lavorativi previsti - era anche preoccupante nel settore dei kindergarten. Nel 2023, il tasso di assenza era di circa il 8%, notevolmente più alto rispetto alla media del settore del 6%.

Più di 97.000 dipendenti a tempo pieno necessari per le sostituzioni

La fondazione, in collaborazione con il Forum degli esperti, una coalizione di dipendenti e esperti dei kindergarten, ha incoraggiato un sistema di sostituzione affidabile. Il governo federale e statale deve collaborare per stabilire standard comuni per la sostituzione con personale qualificato in caso di assenza. Per sostituire l'attuale numero di assenze, sarebbero necessari circa 97.000 dipendenti a tempo pieno a livello nazionale.

Tuttavia, nell'Est della Germania, un possibile sollievo potrebbe arrivare dalla retrocessione dei pedagogisti specializzati per sostituire i dipendenti assenti, poiché c'è una diminuzione delle iscrizioni dei bambini ai kindergarten, ha suggerito la fondazione e il Forum degli esperti. In questi casi, gli stati locali dovrebbero creare la legislazione necessaria per mantenere l'occupazione per questi specialisti.

Al contrario, nelle aree con deficit di personale, la fondazione e il Forum degli esperti hanno consigliato contro l'aumento della proporzione di personale con personale insufficientemente qualificato. Questo è un problema particolare negli stati federali occidentali, dove il suo impatto sta costantemente aumentando.

