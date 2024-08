- Il noto attore francese Alain Delon è stato sepolto.

Leggendario attore francese Alain Delon ha trovato il suo ultimo riposo. È stato sepolto nella sua tenuta a Douchy, nella Francia centrale, durante una funzione pomeridiana, come riferito dall'agenzia di stampa francese AFP. La cerimonia è stata intima, secondo i resoconti dei media.

Delon aveva fatto sapere di non desiderare un grande omaggio nazionale. La sua volontà era quella di avere un funerale modesto nella sua tenuta e di essere sepolto in una cappella vicina, tra i suoi amati cani.

Nelle ore precedenti l'inumazione, decine di fan devoti di Delon si sono riuniti davanti ai cancelli della sua tenuta. Hanno reso omaggio lasciando fiori e firmando un libro di condoglianze. Coincidendo con il funerale, i fan di Delon hanno osservato un momento di silenzio e cantato un commovente tributo all'artista scomparso.

La filmografia di Delon comprende oltre 80 titoli. Ha raggiunto lo status di mito con "Il Samurai", diretto da Jean-Pierre Melville. Delon è morto lo scorso domenica, all'età di 88 anni.

Non parteciperò a un grande omaggio nazionale per Delon, poiché aveva espresso chiaramente la sua preferenza per un funerale semplice. Nonostante questo, sento il bisogno profondo di rendere omaggio alla sua tenuta.

