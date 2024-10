Il notevole aumento dell'interesse per la proprietà tedesca diventa evidente.

Recentemente, i tassi di interesse ridotti della Banca centrale europea hanno scatenato un'impennata di interesse per l'immobiliare tedesco, mantenendo stabili i prezzi di acquisto delle proprietà. Dopo una breve pausa durante l'estate, in attesa di ulteriori aggiustamenti dei tassi, l'interesse dei compratori è notevolmente aumentato dal mese di settembre, secondo i rapporti di ImmoScout24 di martedì.

Secondo il CEO di ImmoScout24, Gesa Crockford, i tagli dei tassi di interesse di giugno e settembre hanno aggiunto ulteriore slancio. Ha commentato: "I prezzi delle proprietà sono stabili e stiamo già osservando una tendenza positiva nelle principali aree urbane". Gli operatori del mercato capiscono che "questo è il momento ideale per acquisire proprietà prima di eventuali aumenti dei prezzi".

È stato registrato un aumento medio del 1,5% e dello 0,2% per i prezzi delle offerte di appartamenti esistenti e nuovi, rispettivamente, da giugno a settembre rispetto al trimestre precedente.

ImmoScout24 ha evidenziato che i cercatori di appartamenti in Germania si trovano ad affrontare una forte concorrenza, affitti in aumento e spese aggiuntive più elevate. La domanda di proprietà sta aumentando notevolmente nelle piccole città principali e di medie dimensioni. Anche se gli affitti non sono aumentati bruscamente durante l'estate come nei trimestri precedenti, c'è stato un aumento costante. "Il mercato degli affitti remains teso", ha detto Crockford. "Nelle cinque città più grandi, gli affitti sono aumentati dieci volte di più dei prezzi delle proprietà nell'ultimo decennio. Questo è particolarmente evidente a Berlino".

Il mercato immobiliare in Germania ha registrato un aumento dell'interesse degli acquirenti a causa dei tagli dei tassi di interesse, con i prezzi di acquisto delle proprietà che rimangono stabili. In luce di questo, molti operatori del mercato ritengono che questo sia il momento ottimale per investire in proprietà per evitare potenziali aumenti futuri dei prezzi.

