Il notevole aumento delle spese associate ai dipendenti malati è diventato evidente.

Alto tasso di assenteismo per malattia tra i lavoratori in Germania ha portato a un aumento vertiginoso delle spese per i datori di lavoro, che hanno raggiunto un massimo storico di circa 77 miliardi di euro nel 2022, secondo le stime dell'Istituto della Contea (IW). Questo aumento ha più che raddoppiato i livelli del 2010, senza tenere conto dell'inflazione.

Lo studio ha utilizzato i dati del Ministero Federale del Lavoro e delle assicurazioni sociali tedesche. Secondo questi dati, i dipendenti hanno segnalato un aumento del numero medio di giorni lavorativi persi per malattia, passando da 13,2 giorni nel 2010 a 22,6 giorni nel 2022. Non sembra esserci alcun significativo calo del tasso di assenza per malattia nel 2023, secondo un'analisi campionaria.

Fattori multipli che contribuiscono all'aumento

Secondo lo studio dell'IW, diversi fattori sembrano guidare questo aumento delle assenze per malattia. I lavoratori più anziani spesso sperimentano malattie legate all'età più frequently, mentre le malattie mentali continuano a rappresentare una proporzione crescente dei giorni di incapacità lavorativa totale, portando a lunghi periodi di assenza con una media di 40,4 giorni lavorativi. L'impatto della pandemia di COVID-19 sullo sviluppo delle assenze per malattia rimane incerto.

Prevenire l'abuso delle assenze per malattia telefoniche

L'autore dello studio, Jochen Pimpertz, ha suggerito di limitare la possibilità di assenza per malattia telefonica per prevenire potenziali abusi. Solo un medico generico o un medico che pratica in Germania dovrebbe essere autorizzato a emettere un certificato di malattia telefonica. In caso di malattie respiratorie durante le vacanze all'estero, i dipendenti dovrebbero consultare un medico locale.

Se i dipendenti presentano un certificato medico entro tre giorni, il loro datore di lavoro continuerà a pagare il loro stipendio per un massimo di sei settimane. Un medico può anche emettere un certificato dopo una consultazione telefonica in caso di malattie respiratorie. Tuttavia, se la guarigione richiede più di sei settimane, la compagnia assicurativa per la salute fornirà un'indennità di malattia pari al 70% dello stipendio lordo regolare, con un massimo di 72 settimane.

Le spese stimate per i datori di lavoro per le malattie, comprese le contribuzioni della sicurezza sociale, erano di 64,8 miliardi di euro lordi nel 2022, per un totale di 76,7 miliardi di euro.

Il Ministro delle Finanze Christian Lindner promuove l'eliminazione delle assenze per malattia telefoniche, affermando che "in futuro, si dovrà andare dal medico per segnalare la malattia, non solo per telefono". Egli sottolinea di non voler implicare nessuno nell'abuso della regolamentazione, ma nota una correlazione tra il tasso annuale di assenza per malattia in Germania e l'introduzione di questa misura di semplificazione.

L'Associazione dei Medici Generici critica le dichiarazioni di Lindner, affermando che "non capiamo le sue affermazioni", ha commentato il suo presidente, Markus Beier, all'Agenzia Teutonica di Stampa. L'introduzione di questa regolamentazione era "medicamente e politicamente corretta e sensata", ha affermato Beier, respingendo le accuse di abuso del sistema come infondate nella pratica quotidiana. Egli mette in guardia contro il minare una regolamentazione che "allevia le nostre pratiche e i nostri pazienti", specialmente durante i mesi di picco delle infezioni, e che è una delle poche misure recenti per ridurre la burocrazia. I registri mostrano che l'aumento dei certificati di malattia può essere attribuito in gran parte alla trasmissione elettronica dei certificati di incapacità lavorativa, che ora cattura i certificati di malattia che le compagnie assicurative avrebbero precedentemente trascurato.

