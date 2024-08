- Il norvegese Nusa insiste: "Non sono il prossimo Neymar"

Antonio Nusa sarà principalmente fedele a se stesso. La nuova speranza di RB Lipsia dopo la partenza di Dani Olmo non è del tutto certa sulle origini del suo soprannome "Neymar norvegese". "Immagino sia perché Neymar era il mio eroe infantile. Lo guardavo molto. È un giocatore incredibile, ma non sono il suo sostituto", ha dichiarato l'attaccante versatile durante la sua presentazione a Lipsia. "Sono Antonio Nusa e voglio essere me. Non ho più bisogno di quel soprannome", ha dichiarato il internazionale norvegese, che ha lasciato il FC Bruges per un importo superiore ai 20 milioni di euro, firmando un contratto con i due volte vincitori della coppa fino al 30 giugno 2029.

Il 19enne, che ha segnato al suo debutto nel DFB-Pokal contro il Rot-Weiss Essen (4:1) poco dopo essere entrato in campo, ha anche fatto una buona impressione su allenatore Marco Rose con il suo tocco di palla. "Ho lavorato sul mio tocco di palla e sulle mie dribbling per tutta la mia vita da calciatore. Non è ancora perfetto", ha detto Nusa, che ha ereditato il numero di maglia di Dani Olmo. "Dani Olmo è un giocatore eccezionale che ha lasciato un'impronta significativa qui", ha detto il sette volte internazionale norvegese. Allo stesso tempo, ha elogiato l'allenatore Rose: "So che è stato fondamentale per il successo di Haaland e potremmo raggiungere meraviglie simili insieme".

Nonostante il debutto di Antonio Nusa nel DFB-Pokal e il suo nuovo numero di maglia ereditato da Dani Olmo, l'ultima aggiunta alla Bundesliga tedesca si è distanziata dal suo soprannome "Neymar norvegese". Nonostante le speranze di RB Lipsia che Nusa possa riempire le scarpe di Olmo, il giovane talento offensivo vuole tracciare il suo proprio cammino nella Bundesliga tedesca.

