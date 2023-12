Il Northern Trust potrebbe aspettare fino a martedì per garantire la disputa di 72 buche dopo il ritardo causato dalla tempesta tropicale Henri.

Henri ha attraversato il Nord-Est degli Stati Uniti durante il fine settimana, lasciando migliaia di persone senza corrente e causando inondazioni.

Il maltempo ha avuto ripercussioni sul torneo Northern Trust che si è svolto al Liberty National Golf Club di Jersey City, nel New Jersey.

Il giro finale dell'evento di apertura dei playoff della FedExCup - il culmine della stagione del PGA Tour - è stato rinviato da domenica a lunedì a causa delle forti piogge previste.

Secondo il sito web del torneo, il campo da golf ha ricevuto oltre quindici centimetri di pioggia da sabato sera a domenica pomeriggio.

Secondo un comunicato del PGA Tour, sono state apportate delle modifiche per consentire di giocare tutte le 72 buche del Northern Trust e avere un vincitore.

"Il commissario ha deciso di modificare le linee guida per il maltempo come indicato nel regolamento dei tornei del PGA TOUR. Il Commissioner ha l'autorità di modificare un regolamento se lo ritiene nell'interesse del gioco del golf, delle organizzazioni ospitanti, del pubblico o dei giocatori", ha dichiarato il PGA Tour.

"Per questo motivo, per il Northern Trust, il BMW Championship e il Tour Championship, il gioco potrà estendersi oltre il lunedì nella misura ritenuta necessaria per completare le 72 buche di gara, senza tener conto della quantità di gioco completata il lunedì. Questa modifica è coerente con il regolamento del torneo già in vigore per il The Players Championship".

Il Northern Trust è il primo dei tre eventi FedExCup Playoff. Il BMW Championship inizierà giovedì 26 agosto, mentre il finale di stagione, il Tour Championship, è previsto per giovedì 2 settembre.

A causa del maltempo, i tifosi non potranno assistere alla giornata finale.

"Con la pioggia prevista per tutta la giornata di lunedì, compreso un possibile temporale pomeridiano, i funzionari hanno deciso che disputare il giro finale senza spettatori in loco sarebbe stato il modo più sicuro per andare avanti", ha dichiarato il PGA Tour.

Il PGA Tour ha dichiarato di voler disputare il torneo lunedì.

L'australiano Cameron Smith e lo spagnolo Jon Rahm sono in testa alla classifica a sole 18 buche dalla fine. Sabato Smith ha realizzato il record del campo con un punteggio di 11 sotto il par e ha scalato la classifica.

Fonte: edition.cnn.com