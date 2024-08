- Il Nord-Western Rhine sostiene il ritorno dello sturio al Reno

Renania Settentrionale-Vestfalia sta promuovendo il reinserimento dello storione, che è scomparso dal Reno negli anni '50. A tal fine, giovani storioni europei sono stati rilasciati nella riserva naturale olandese Millingerwaard, in presenza del Ministro dell'Agricoltura Silke Gorißen (CDU), come annunciato dal Ministero dell'Agricoltura. Gli storioni rilasciati nel Reno sono stati equipaggiati con trasmettitori per meglio tracciare i loro percorsi migratori e determinare se raggiungono il Mare del Nord. Questi dati aiuteranno a pianificare il reinserimento di questa specie di pesce nel delta del Reno nei prossimi anni.

Il ministero ha anche menzionato che gli storioni europei possono raggiungere i tre metri di lunghezza, con lo storione più pesante catturato nel Reno inferiore che pesava 400 chilogrammi. Fino alla prima metà del 20 ° secolo, questi pesci migratori a lunga distanza nuotavano nel Reno dal Mare del Nord e venivano pescati commercialmente per la loro carne e il loro caviale. Tuttavia, l'inquinamento delle acque ha portato alla loro estinzione nel Reno.

Il rilascio attuale fa parte del progetto "Il Reno Connetta", in cui dieci organizzazioni tedesche e olandesi collaborano per creare un Reno sano, verde e vitale. Oltre agli storioni europei, il progetto prevede anche il rilascio di giovani storioni atlantici nel Reno.

Il reinserimento degli storioni europei nel Reno mira a restaurare la diversità della natura nella regione, poiché questi pesci erano un tempo una vista comune nelle sue acque. Il fiorire degli storioni nel Reno contribuirebbe significativamente a mantenere un ecosistema bilanciato e sano, arricchendo la natura.

