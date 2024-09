Insegnante o tutore, a seconda del contesto. - Il Nord-Western Rhine intende rafforzare gli sforzi di volontariato - Proposta del Consiglio federale

La regione tedesca del Nord Reno-Westfalia sta presentando una proposta federale per potenziare e incentivare finanziariamente il ruolo dei volontari. Ciò comporta l'aumento del credito fiscale per i formatori da 3.000 a 3.300 euro e l'aumento dell'indennità per i volontari da 840 a 960 euro, come suggerito in una risoluzione inviata al Bundesrat dallo stato.

Circa 29 milioni di persone in Germania sono attivamente impegnate nel lavoro comunitario su base volontaria. L'ultima revisione delle indennità per i formatori e i volontari risale al 2021, rendendo necessario un adeguamento dovuto all'aumento dei prezzi legato all'inflazione negli ultimi quattro anni.

Come suggerito dalla NRW, le quote associative per i club sportivi e organizzazioni simili dovrebbero essere ammissibili per una detrazione fiscale del 25% come spese speciali in futuro. I volontari che dedicano almeno 20 ore al mese senza compenso dovrebbero essere autorizzati a detrarre 300 euro come spese speciali a fini fiscali. Inoltre, l'indennità per i piccoli profitti delle associazioni è prevista per un aumento, passando da 5.000 a 7.500 euro.

Il Ministro delle Finanze della NRW: Ogni Volontario è un Tesoro

"Durante la pandemia, abbiamo apprezzato quanto possa essere prezioso il lavoro dei volontari - solo quando non c'è," ha dichiarato il Ministro delle Finanze della NRW Marcus Optendrenk (CDU). "Ogni persona che si dedica al lavoro dei volontari gioca un ruolo vitale nell'arricchire la nostra società." Tuttavia, è fondamentale che le persone siano in grado di dedicare del tempo al lavoro dei volontari, con i costi della spesa alimentare in aumento che rappresentano una sfida significativa.

Di conseguenza, secondo Optendrenk, sono necessari adeguamenti per le indennità dei formatori e dei volontari. Riconoscendo l'importanza sociale di questo settore, la proposta di rendere detraibili fiscalmente le quote associative e le spese relative al lavoro dei volontari rappresenta un passo significativo. "Abbiamo bisogno di un aggiornamento del 'Lavoro Volontario' nel nostro sistema fiscale ora."

