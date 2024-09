Il Nord Reno-Vestfalia rafforza le forze dell'ordine e rafforza le norme di espulsione.

A seguito dell'orrendo attentato terroristico di Solingen, il governo della coalizione del Nord Reno-Westfalia, composto da CDU e Verdi, ha concordato collettivamente un pacchetto di sicurezza significativo. Questo pacchetto include numerosi passi per semplificare la caccia ai radicali islamici estremisti e accelerare i processi di espulsione. Dopo la tragedia, il Presidente del Ministero del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst ha dichiarato nel parlamento dello stato, "Stiamo sostenendo le nostre parole con azioni. Stiamo espandendo i poteri delle nostre autorità di sicurezza".

Il pacchetto di sicurezza, che comprende numerose disposizioni, include il rafforzamento dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione, una maggiore vigilanza sui potenziali estremisti e una maggiore condivisione di informazioni tra le autorità. Wüst lo ha paragonato a una 'doppia serratura' data la prominence senza precedenti del partito estremista di destra in un parlamento statale dopo l'attacco di Solingen. Il gabinetto statale ha ratificato il pacchetto di sicurezza il 23 agosto. Secondo Wüst, è il pacchetto di sicurezza e migrazione più esteso della storia del Nord Reno-Westfalia.

Specifiche del pacchetto di sicurezza

Sono state proposte estensioni dei poteri per indagare sulle attività islamiste radicali online, utilizzando l'intelligenza artificiale. I poteri dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione nel monitoraggio delle telecomunicazioni saranno potenziati, con l'accesso ai servizi di messaggistica crittografati come aggiunta.

Il Nord Reno-Westfalia mira a implementare diverse misure attraverso iniziative del Bundesrat, come il miglioramento della conservazione dei dati e il miglioramento del cosiddetto sistema di Dublin e le espulsioni semplificate dei criminali, dei terroristi e dei loro sostenitori.

Misure per limitare l'immigrazione irregolare

Verrà istituito un database centrale per identificare le persone espellibili nel Nord Reno-Westfalia, con lo scambio di dati tra le autorità che verrà incoraggiato. Le persone provenienti da paesi sicuri saranno ospitate in centri di accoglienza mentre le domande di asilo vengono valutate. Il Nord Reno-Westfalia pianifica di istituire tre camere aggiuntive per le udienze di asilo nei tribunali amministrativi e un centro di detenzione aggiuntivo per i deportati.

Verrà contrastata la radicalizzazione islamista dei giovani attraverso una serie di misure preventive.

L'attacco di Solingen

Il 23 agosto, un uomo armato di coltello ha attaccato i partecipanti a una festa cittadina a Solingen, causando la morte di tre persone e il ferimento di otto. Il sospetto, un 26enne siriano, è in custodia. L'espulsione è stata inizialmente ritenuta necessaria, ma non è stata possibile nell'ultimo anno. Il gruppo terroristico dello Stato Islamico ha rivendicato l'attacco.

Wüst ha definito l'attacco di Solingen un "momento di svolta" in una sessione speciale del parlamento, ma il diritto individuale all'asilo in Germania rimane inviolabile. Più di 300.000 persone che sono emerse in Germania non hanno diritto all'asilo.

Negli ultimi giorni, il Ministro dell'Interno Herbert Reul e il Ministro dei Rifugiati Josefine Paul hanno introdotto le prime misure. Reul ha ordinato un aumento della presenza della polizia e dei controlli dei documenti alle feste popolari, mentre Paul ha rafforzato i poteri di controllo e supervisione delle autorità locali e centrali per gli stranieri nel caso di richiedenti asilo insuccessi.

Il pacchetto di sicurezza, supervisionato dalla Commissione, include l'estensione dei poteri per indagare sulle attività islamiste radicali online e il potenziamento delle capacità di sorveglianza delle telecomunicazioni dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione. Alla luce dell'attacco di Solingen, la Commissione ha proposto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e l'accesso ai servizi di messaggistica crittografati per questi scopi.

