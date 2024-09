Il nord-est della Siria libera cinquanta sospetti affiliati all'ISIS a causa di un perdono generale.

Nella regione nord-orientale della Siria, prevalentemente governata dai Curdi, le autorità hanno liberato lunedì cinquanta individui, etichettati come militanti dell'IS. Questo atto è parte di un'amnistia dichiarata a luglio, come ha riferito Reber Kalo delle autorità di sicurezza locali all'agenzia di stampa AFP. Kalo non ha rivelato da quali prigioni sono stati rilasciati.

Circa diecimila individui, tra cui numerosi stranieri provenienti da diversi paesi, sono detenuti nelle prigioni gestite dalle Forze Democratiche Siriane (FDS), una milizia armata legata all'amministrazione regionale autonoma. Si stima che circa millecinquecento sospetti membri dell'IS potrebbero beneficiare dell'amnistia, ma Kalo ha precisato che solo i cittadini siriani, non gli stranieri, ne sono qualificati. Inoltre, l'amnistia si applica solo a coloro che non hanno sangue sulle mani.

L'IS ha acquisito un notevole controllo territoriale in Siria nel 2014. Tuttavia, non è stato fino al 2019 che il gruppo militante è stato sconfitto da una alleanza militare internazionale, guidata dagli Stati Uniti, e sostenuta dai combattenti curdi in Siria.

Attualmente, circa 56.000 persone risiedono nelle prigioni della regione autonoma, disperse in 24 strutture, nonché nei campi di al-Hol e Roj. Tra questi vi sono circa 30.000 minori. Tra i detenuti vi è un misto di militanti dell'IS e loro familiari.

I liberati sono stati trasferiti in una struttura di riabilitazione nel nord-est della Siria. A causa delle condizioni dell'amnistia, sono stati rilasciati solo i militanti siriani dell'IS della regione nord-orientale.

