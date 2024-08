Il nonno David Hasselhoff versò lacrime di gioia

All'inizio dell'anno, Taylor Hasselhoff ha sposato il suo fidanzato Madison Fiore e ora la coppia è diventata genitore per la prima volta. Questa notizia ha portato particolare gioia al nonno David Hasselhoff. Il 72enne presenta con orgoglio il nuovo membro della sua famiglia, con le lacrime di felicità negli occhi.

David Hasselhoff's joy as a grandfather: The "Baywatch" star announced on Instagram that he has welcomed a baby into his family. "Nonno commosso," he captioned a snapshot of the 72-year-old gently cradling his swaddled granddaughter London. "È perfetta, Wow. Sono così benedetto."

In an Instagram story, he also shared a photo of his 34-year-old daughter Taylor Hasselhoff-Fiore holding the baby, seemingly taken during his proud grandfather's visit to the hospital. The actor and singer wrote: "Ti amo Tay e amo Londra per sempre."

Taylor Hasselhoff-Fiore also gave insights into her first days with daughter London Hasselhoff-Fiore on Instagram. She shared a photo of her sister-in-law Talyn Fiore with the caption: "Il mio cuore è colmo d'amore per questa piccola ragazza."

Il suocero è "un vincitore"

La nuova madre è sposata con Madison Fiore dal febbraio 2023. "Non ho mai visto mia figlia più bella del giorno del suo matrimonio," ha scritto David Hasselhoff al momento su Instagram, accompagnato da foto del matrimonio. "Ha trovato un vincitore in Madison e lo accolgo e la sua famiglia nella mia."

Lo scorso febbraio, Taylor ha annunciato la sua gravidanza alla sua comunità: "Finalmente possiamo condividere il capitolo più bello delle nostre vite con il mondo! Agosto 2024 sarà presto il nostro mese preferito. Non vedo l'ora di essere una mamma e sono così emozionata di allargare la nostra famiglia."

David Hasselhoff ha anche una figlia, Hayley, dal suo matrimonio con Pamela Bach, che è durato dal 1989 al 2006. Nel 2018, Hasselhoff si è sposato per la terza volta. Il 31 luglio, il cantante e attore ha detto "sì" alla sua moglie Hayley Roberts. La coppia è stata insieme dal 2011.

Il post di Instagram di Hasselhoff era pieno di gioia mentre annunciava l'arrivo della sua nipotina, lodandola come "perfetta" e esprimendo la sua gratitudine. Il nonno Hasselhoff ha anche condiviso un messaggio commovente per sua figlia Taylor Hasselhoff-Fiore su Instagram, celebrando il loro nuovo arrivo e esprimendo il suo amore per entrambe.

