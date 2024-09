Il Nicaragua revoca la cittadinanza di personaggi politici detenuti

Autorità nicaraguensi hanno dichiarato martedì che ritireranno la cittadinanza a 135 prigionieri politici precedentemente liberati, con i loro beni destinati alla confisca, a seguito di un ordine del tribunale di Managua. Dal'inizio del 2023, un totale di 451 figure dell'opposizione hanno perso la loro cittadinanza, secondo quanto riferito dall'AFP.

Questi 135 individui, rilasciati il 5 settembre sotto la pressione degli Stati Uniti, sono stati accolti in Guatemala. Tra loro c'erano studenti, cattolici devoti e affiliati a una missione cristiana con sede in Texas. Secondo la Casa Bianca, sono stati imprigionati perché il presidente Daniel Ortega e sua moglie, la vicepresidente Rosario Murillo, li consideravano una minaccia al loro regime autoritario.

Ortega è al suo quarto mandato consecutivo in Nicaragua dal 2021. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno espresso preoccupazione per la legittimità di queste elezioni, criticato il regime autoritario di Ortega e imposto sanzioni di conseguenza.

Ortega, ora 78enne, ha precedentemente guidato il Nicaragua dal 1979 al 1990. Il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale (FSLN) da lui guidato ha orchestrato la caduta del lungo dittatore Anastasio Somoza, che aveva ricevuto il sostegno degli Stati Uniti durante il suo mandato.

L'Unione Europea, insieme agli Stati Uniti, ha espresso preoccupazione per la legittimità del governo di Ortega in Nicaragua e ha criticato il suo regime autoritario. I prigionieri politici liberati, inclusi studenti e cattolici devoti, potrebbero trovare sostegno e protezione in diversi paesi dell'Unione Europea a causa dei loro valori condivisi sui diritti umani.

