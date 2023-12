Il Nicaragua arresta il secondo vescovo mentre si intensifica la repressione della Chiesa cattolica

Il vescovo Isidoro Mora, della chiesa di Siuna, sulla costa caraibica del Paese, è stato arrestato dopo aver partecipato a una messa per celebrare l'anniversario della chiesa di Matagalpa.

La CNN ha contattato il governo nicaraguense per ulteriori dettagli sulla situazione legale di Mora e sul suo arresto.

Una delle fonti ha detto di aver assistito ai momenti precedenti all'arresto e ha riferito alla CNN che Mora ha menzionato brevemente il vescovo detenuto e critico del governo Rolando Álvarez durante un'omelia di 10 minuti.

La fonte ha citato Mora mentre diceva "siamo qui a pregare per la chiesa di Matagalpa, a pregare per il vescovo Rolando".

La fonte ha aggiunto: "Purtroppo (Mora) è stato arrestato il giorno dopo".

Álvarez, il vescovo di Matagalpa, sta scontando una condanna a 26 anni di carcere con accuse che includono cospirazione e tradimento. È stato condannato dopo aver rifiutato di lasciare il Paese insieme ad altre 200 persone che si erano opposte al governo.

Una delle fonti, che ha chiesto di rimanere anonima in caso di reazioni da parte del governo nicaraguense, ha dichiarato alla CNN che non si conoscono le condizioni di Mora dopo l'arresto.

L'altra fonte ha detto alla CNN che "la persecuzione contro la Chiesa in Nicaragua è molto forte. Noi stiamo zitti perché se diciamo qualcosa subiamo minacce. Sappiamo che il mondo lo sa, ma noi soffriamo".

Decine di migliaia di nicaraguensi sono fuggiti dal loro Paese per evitare la persecuzione dal 2018, quando il governo di Ortega ha represso le diffuse proteste anti-regime, uccidendo centinaia di persone, ferendone migliaia e detenendone arbitrariamente molte, secondo Human Rights Watch.

All'epoca, i manifestanti e le loro famiglie hanno talvolta cercato rifugio dagli attacchi delle forze filogovernative all'interno delle chiese e delle cattedrali del Paese.

Il governo autoritario del Nicaragua, guidato da Ortega e da sua moglie, la vicepresidente Rosario Murillo, ha da allora considerato la Chiesa cattolica come una forza di opposizione e ha etichettato le proteste come un "tentativo di colpo di Stato".

L'arresto di Mora è avvenuto mesi dopo che due suore costaricane sono state espulse dal Nicaragua in aprile, sempre dopo aver pregato per Álvarez.

"Questo fa parte di uno schema repressivo contro la Chiesa cattolica", ha dichiarato Yader Morazán, esperto del sistema giudiziario del Nicaragua ed ex funzionario pubblico del Paese.

"Hanno imprigionato decine di sacerdoti e laici e hanno espulso o bloccato il ritorno di più di 200 persone, tra sacerdoti e suore", ha detto Morazán.

Un comunicato stampa di lunedì del sito web statale El19digital ha riportato l'arresto di 11 persone legate a organizzazioni cristiane, accusate di riciclaggio di denaro.

Ortega ha rivendicato un quinto mandato come presidente nel 2021. Nel giugno dello stesso anno, il suo governo ha iniziato a usare una vaga legge sulla sicurezza nazionale come giustificazione per rinchiudere candidati e leader dell'opposizione presidenziale, giornalisti e attivisti per i diritti umani in vista delle elezioni.

Fonte: edition.cnn.com