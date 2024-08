- Il Neubrandenburg chiude 10 delle sue 18 sale da gioco

Neubrandenburg ha chiuso 10 dei 18 sale da gioco nella città. Non hanno rispettato i requisiti legali, come le distanze minime da altre sale da gioco o scuole, come ha dichiarato un portavoce dell'amministrazione comunale. In precedenza, la stazione radio Ostseewelle aveva riferito di questo.

Questa regolamentazione è entrata in vigore in MV all'inizio del 2023, ma è stata attuata solo ora a Neubrandenburg. Molti altri comuni sono stati più veloci. Dal fine del 2022 alla metà del 2023, il numero di sale da gioco in MV è diminuito da 179 a 166 a causa della nuova regolamentazione, come ha detto il ministro dell'Interno Christian Pegel (SPD) nel parlamento statale a marzo, in risposta alle domande sull'impatto della nuova regolamentazione.

Distanza minima dalle scuole e dalle altre sale da gioco

Nel 2012, la legge che attua il Trattato di Stato sul Gioco ha stabilito che deve essere mantenuta una distanza minima di 500 metri tra le sale da gioco in MV. Lo stesso vale per la distanza dalle scuole. Questa disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

L'industria aveva messo in guardia da un taglio netto e temeva la perdita di centinaia di posti di lavoro. Alcuni fornitori si sono spostati ai margini della città, altri si sono ritirati.

