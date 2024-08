Conflitto nel Medio Oriente - Il nemico numero uno di Israele è il nuovo capo di Hamas.

È considerato il maestro dietro l'attacco senza precedenti nel sud di Israele dell'7 ottobre: poco più di una settimana dopo l'uccisione del capo esterno di Hamas, Ismail Haniyeh, il gruppo terroristico islamico ha nominato Yahya al-Sinwar, leader di Hamas nella Striscia di Gaza, come nuovo capo dell'organizzazione. Lo ha annunciato sulla piattaforma Telegram, dove si dice che ora è a capo dell'ufficio politico di Hamas.

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha descritto Sinwar come "il terrorista supremo". Il suo incarico, ha scritto su X, è "un'altra ragione convincente per eliminarlo rapidamente e cancellare questa orribile organizzazione dalla faccia della terra".

Sinwar è in cima alla lista dei ricercati di Israele. Le sue tracce sono scomparse, si presume che si nasconda nei tunnel di Hamas nella regione costiera sigillata. Non è stato visto in pubblico dal 7 ottobre. Il suo predecessore, Haniyeh, risiedeva nella capitale del Qatar, Doha, e veniva considerato il principale diplomatico di Hamas.

Haniyeh è stato ucciso la scorsa settimana in una casa per ospiti del governo iraniano a Tehran, dove partecipava all'inaugurazione del nuovo presidente iraniano Massoud Peseschkian. Iran e Hamas incolpano Israele per l'attacco e minacciano rappresaglie.

Minaccia di boicottaggio dei colloqui di pace?

L'elezione di un uomo come nuovo leader di Hamas, considerato il pubblico nemico numero uno di Israele, renderà probabilmente ancora più difficile la ricerca di un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane.

Le reazioni dei palestinesi nella Striscia di Gaza sono state miste. "Questo significa la fine del processo politico e dei colloqui di pace", ha detto un residente di Beit Hanun nel nord della Striscia. "Non so come Hamas abbia osato scegliere il più grande estremista del movimento". Un palestinese a Khan Yunis nel sud ha visto l'ascesa di Sinwar come "un risultato logico" dopo che Israele ha respinto tutte le proposte per una soluzione negoziata.

Al-Sinwar legato a Hamas per anni

Sinwar ha trascorso più di due decenni in prigioni israeliane, dove ha imparato a parlare fluentemente l'ebraico. È stato rilasciato nel 2011 come parte di uno scambio di prigionieri per un soldato israeliano e è diventato membro dell'ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza nel aprile 2012. È salito al vertice nelle elezioni interne del 2017, rafforzando anche l'ala militare di Hamas.

Il capo procuratore della Corte penale internazionale dell'Aia ha richiesto un mandato di arresto per Sinwar, Haniyeh e il vice di Sinwar, Mohammed Deif, nel maggio 2023. Li ha accusati di crimini contro l'umanità, tra cui "pulizia etnica", omicidio, sequestro di persona, stupro e torture.

Sinwar appartiene alla generazione fondatrice di Hamas. È nato nel 1962 nel campo profughi di Khan Yunis nel sud della Striscia. La sua famiglia proviene dalla città costiera di Ashkelon, ora sul territorio israeliano.

"Il macellaio di Khan Yunis"

Il vice di Sinwar, Deif, comandante delle Brigate Al-Qassam e quindi dell'ala militare di Hamas, è stato il bersaglio di un attacco missilistico israeliano nel luglio 2023. Israele aveva dichiarato la sua morte la scorsa settimana. Haniyeh, a sua volta, è stato ucciso lo scorso anno in un attentato a Tehran, la capitale iraniana.

Quando Hamas si è formato durante la prima intifada palestinese alla fine degli anni '80, la lotta contro l'occupazione israeliana, Sinwar era anche coinvolto nella costruzione dell'ala militare di Hamas, le Brigate Qassam. Nei primi anni del movimento islamico, Sinwar era responsabile della lotta contro i sospetti collaboratori di Israele nelle loro file. I suoi metodi erano così brutali che ha guadagnato il soprannome "Il macellaio di Khan Yunis".

Crescono le paure di un contrattacco

Attualmente, l'esercito israeliano è in massima allerta. Il paese si aspetta un attacco di rappresaglia dall'Iran e dai suoi alleati nella regione, compresi i miliziani sciiti Hezbollah in Libano. Tehran aveva minacciato un "castigo duro" per Israele dopo l'attacco a Haniyeh.

Israele può contare sul sostegno degli Stati Uniti e di altri alleati per intercettare missili, cruise missile e droni iraniani e di gruppi proxy utilizzando sistemi di difesa avanzati.

Nell'attacco terroristico di Hamas e altri gruppi estremisti nel sud di Israele dell'7 ottobre 2023, circa 1.200 persone sono state uccise e 250 sono state rapite nella Striscia di Gaza. Da allora, Israele è in guerra con Hamas nella Striscia di Gaza. Tuttavia, anche molti civili palestinesi sono stati uccisi nei combattimenti. Di conseguenza, Israele si trova di fronte a critiche a livello globale.

La comunità internazionale esprime preoccupazione per l'elezione di Yahya al-Sinwar come nuovo leader di Hamas nella Striscia di Gaza, alla luce della sua storia di violenza e presunti crimini di guerra, come evidenziato nel rapporto della Corte penale internazionale.

L'escalation delle tensioni nella Striscia di Gaza, dopo l'elezione di al-Sinwar, ha portato i paesi confinanti a rafforzare la sicurezza ai loro confini, temendo possibili attacchi di rappresaglia da parte di Hamas o dei suoi alleati.

