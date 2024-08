- Il nemico di Stato diventa capo di Hamas - cosa significa per Israele?

L'organizzazione terroristica islamista Hamas ha sorprendentemente nominato Yahya al-Sinwar, capo di Gaza, come leader supremo del gruppo palestinese. Fino ad ora, la leadership di Hamas era divisa tra un capo per la Striscia di Gaza e uno fuori dalla regione costiera. Dopo l'uccisione del capo esterno di Hamas, Ismail Haniyeh, Sinwar assume anche il suo ruolo. Quale sarà l'impatto di questo passo su Israele e sulla situazione nella Striscia di Gaza?

L'elezione di Sinwar sposta il centro del potere

Con l'elezione di Sinwar, il centro del potere all'interno di Hamas si sposta chiaramente nella Striscia di Gaza. A differenza del suo predecessore Haniyeh, che conduceva una vita lussuosa a Doha come capo del bureau politico, Sinwar è stato nascosto dal massacro di Hamas nell'area di frontiera israeliana dell'ottobre 2021. Si presume che si nasconda da qualche parte nella vasta rete di tunnel sotto la striscia costiera bloccata.

Sinwar agisce come un lupo solitario, soprattutto perché Israele ha sistematicamente mirato e ucciso gran parte della leadership di Hamas intorno a lui. È in cima alla lista dei ricercati del governo di Gerusalemme: subito dopo il massacro di Hamas, Israele lo aveva già descritto come un "uomo morto che cammina". La sua capacità di sfuggire a tutti i tentativi di assassinio contribuisce al suo status leggendario tra la popolazione palestinese.

La sua elezione a capo supremo di Hamas trasforma il gruppo in un "movimento un uomo con una sola visione", ha scritto l'esperto politico israeliano Avi Issacharoff sul giornale "Yediot Ahronot". Per Sinwar, sopravvivere alla guerra e garantire la continuazione del dominio di Hamas sarebbe una vittoria nonostante la devastante distruzione nella Striscia di Gaza.

Hamas si muove in una direzione ancora più radicale

Sinwar, noto come il "Macellaio di Khan Yunis" per i suoi omicidi di presunti collaboratori palestinesi con Israele, viene considerato un ideologo fanatico ma uno stratega astuto. Più di qualsiasi altro leader di Hamas, è vicino all'acerrimo nemico di Israele, l'Iran. Mentre Haniyeh veniva visto come un pragmatico con alcune considerazioni realistiche, il 1962 nato Sinwar è intransigente.

"Adesso non c'è più nessuno che osi contraddire il leader onnipotente che si vede come un salvatore e possibilmente il messia palestinese", ha scritto Issacharoff. "In molti modi, Hamas si sta muovendo in una direzione ancora più radicale con questa decisione di nominare un simile estremista".

Sinwar ha dimostrato con le sue azioni dal 7 ottobre che è "un uomo pericoloso con le vedute più radicali". "Ha guidato Hamas nella guerra più brutale e dolorosa della Striscia di Gaza finora, consapevole che avrebbe sacrificato migliaia di palestinesi sull'altare della sua visione".

Per l'esperto israeliano Avi Melamed, l'elezione di Sinwar a capo supremo potrebbe danneggiare gli sforzi di Hamas per sopravvivere alla guerra attuale con Israele come organizzazione. Potrebbe anche ridurre ulteriormente la legittimità di Hamas sul palcoscenico internazionale, poiché l'elezione di Sinwar colloca chiaramente Hamas dietro la sua strategia di resistenza armata e i crimini dell'ottobre 2021.

L'elezione di Sinwar non semplifica la riconciliazione tra i palestinesi

Il capo accusatore della Corte penale internazionale dell'Aia ha richiesto un mandato di arresto per Sinwar a maggio, insieme ai now-deceduti leader di Hamas Haniyeh e Mohammed Deif. Li ha accusati, tra le altre cose, di "sterminio" nonché di omicidio, sequestro di persona, stupro e tortura come crimini contro l'umanità.

L'elezione di Sinwar è probabile che complichi anche gli sforzi per unire le organizzazioni palestinesi rivali Hamas e Fatah, il cui obiettivo è governare la Striscia di Gaza insieme con un governo di unità dopo la guerra. Questo gioca a favore del governo di destra-religioso di Israele, che ha attivamente cercato di ostacolare tali tentativi poiché si oppone fermamente a uno stato palestinese indipendente.

Impatto sui tentativi di cessate il fuoco a Gaza

Rimane incerto come la concentrazione del potere nelle mani di Sinwar influenzerà gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza. Anche prima dell'assassinio di Haniyeh, Sinwar veniva considerato l'autorità finale riguardo alle posizioni di Hamas nei negoziati indiretti con Israele, in cui il Qatar, l'Egitto e gli Stati Uniti sono coinvolti.

Sinwar si è dimostrato inflessibile sin dall'inizio dei negoziati sull

