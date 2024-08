- Il naso blu influenza l'umore alla Giornata dei pastori della Turingia

Notizie sul bluetongue hanno causato preoccupazione al Giorno del Pastore. "Abbiamo informato gli ospiti dell'evento," ha detto Uwe Erl, responsabile dell'allevamento dell'Associazione degli Allevatori di pecore della Turingia, all'evento nel museo all'aria aperta di Hohenfelden (regione di Weimar). "I pastori sono tutti preoccupati e ansiosi."

Al mattino, il Ministero della Salute aveva annunciato che la malattia degli animali era stata diagnosticata in una pecora ciascuno nei distretti di Eichsfeld e Nordhausen. Non rappresenta un pericolo per gli esseri umani. Il ministero presume che seguiranno ulteriori casi in Turingia. Gli stati federali confinanti sono già interessati. La malattia virale colpisce i ruminanti e viene trasmessa dalle zanzare. Il ministero raccomanda le vaccinazioni. La Turingia sovvenziona queste.

La vaccinazione ha i suoi punti deboli

"Alcuni pastori hanno già vaccinato, altri sono ancora in fase di vaccinazione," ha detto Erl. Un problema è che, data la rapida diffusione della malattia, ci vuole del tempo perché l'immunità si sviluppi effettivamente dopo la vaccinazione. "La malattia può avere conseguenze drammatiche per le pecore. Anche se sopravvivono, gli animali sono segnati," ha detto Erl.

Inoltre, alcune fattorie hanno anche agnelli nati d'estate. Tuttavia, non possono essere vaccinati fino a qualche settimana dopo la nascita. Secondo Erl, la Turingia dovrebbe aumentare il contributo per la vaccinazione. "In media, una vaccinazione dal veterinario costa 8,50 euro." Questo rappresenta un onere finanziario per alcuni pastori, soprattutto perché la situazione delle attività è già economicamente tesa. Ad esempio, i pastori non ricevono più denaro per la lana e a volte devono addirittura pagare per la sua eliminazione.

Programma vario tutto incentrato sulle pecore

Nonostante le brutte notizie sulla malattia del bluetongue, i circa 2.200 visitatori del Giorno del Pastore avrebbero dovuto trascorrere una giornata educativa e divertente: potevano guardare le pecore essere tosate e la lana essere filata. Il programma includeva il Campionato dei Pastori della Turingia. In questo, i partecipanti competono con i loro cani e un gregge estraneo per le loro abilità, ad esempio nel condurre e nel suddividere. Quest'anno, Mario Scheffel del distretto del Kyffhäuser è stato in grado di battere i suoi tre concorrenti.

Link all'evento

Despite the detection of bluetongue disease in nearby districts, shepherds from The Netherlands were still expected at the Shepherd's Day event. Despite the vaccine's effectiveness, Erl suggested increasing the subsidy to cover the cost, considering the financial strain on some shepherds and the time it takes for immunity to build up after vaccination.

Leggi anche: