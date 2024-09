- Il musicista smette di nascondere il simbolo incendiario.

Billy Corgan (57 anni) ha utilizzato il suo Instagram per condividere un post incoraggiante con i suoi follower. Ha espresso solidarietà al "movimento di positività corporea" e ha mostrato una foto del suo neo di vino, che si estende su una vasta area della sua mano, polso e avambraccio. "In fin dei conti, si tratta di celebrare le nostre peculiarità", ha dichiarato il cantante principale del famoso gruppo rock, The Smashing Pumpkins.

Per anni, Corgan aveva nascosto il suo neo

"Da bambino, ho fatto uno sforzo costante per nascondere il mio 'neo di vino' perché ero vittima di scherzi crudeli a causa di esso", ha raccontato l'artista. Era diventato così bravo a nascondere l'anomalia della pelle sul suo lato sinistro che anche i suoi amici più stretti non ne erano a conoscenza. "Anche oggi, sconosciuti si avvicinano a me per strada, non perché mi riconoscono, ma perché sospettano qualche problema medico", ha spiegato Corgan.

Era stanco delle domande sui bruciature, contagio e malattie legate al suo neo. I neo di vino, anche noti come nevus flammeus, sono peculiarità della pelle innate presenti alla nascita, causate da vasi sanguigni anomali. "Comunque, chiunque tu sia, auguro che tu possa trovare la tua pace interiore con te stesso, perché io apprezzo la persona che sei e nessun altro", ha concluso il suo messaggio con un tono positivo per la giornata.

Billy Corgan ha fondato il gruppo alternative rock The Smashing Pumpkins nel 1988. Il gruppo si è sciolto nel 2000 ma si è riunito sette anni dopo. Il collettivo di Chicago ha venduto oltre 30 milioni di dischi in totale. Durante i suoi concerti dal vivo, Corgan si esibisce solitamente con maniche lunghe per mantenere l'anonimato del suo neo il più possibile.

Instagram si è rivelata una piattaforma efficace per Corgan per abbracciare pubblicamente il suo neo, scrivendo "Instagram è un buon posto per iniziare a mostrare parti di noi che abbiamo nascosto per tanto tempo". Inoltre, ha incoraggiato i suoi follower a abbracciare le loro peculiarità, dicendo "Proprio come ho imparato ad accettare e amare il mio neo di vino, spero che tu possa imparare ad amare ogni aspetto di te stesso".

Leggi anche: