- Il musicista ha annunciato il programma delle sue esibizioni a Las Vegas.

Icona del Pop Janet Jackson Si Prepara per uno Scontro a Las Vegas

La celebre intrattenitrice Janet Jackson, 58 anni, ha annunciato le sue intenzioni di scuotere il cuore pulsante dell'intrattenimento di Las Vegas con una serie di concerti dal vivo. Secondo Variety e altre fonti, si esibirà al Resorts World Theatre per non meno di dieci volte. Il primo concerto è previsto per il 30 dicembre di quest'anno, con un concerto di Capodanno in programma. Gli innamorati dovrebbero anche segnare la data del concerto di San Valentino del 2025 sul loro calendario.

Jackson Torna a Las Vegas

Al momento in tournée in Europa con lo spettacolo "Together Again", Janet Jackson si esibirà in tre concerti in Germania a ottobre: il 5 a Monaco di Baviera all'Olympiahalle, il 6 alla Lanxess Arena di Colonia e l'8 al Mercedes-Benz Arena di Berlino. Per celebrare il suo 50° anniversario nella musica, Jackson ha annunciato i suoi concerti a Las Vegas su Instagram e altri social, esprimendo la sua eccitazione: "Sarà fantastico! Non vedo l'ora di festeggiare il nuovo anno con voi tutti!". Il Resorts World Theatre può ospitare un pubblico di 5.000 persone.

Janet Jackson è universalmente riconosciuta come una delle voci più importanti al mondo, con oltre 160 milioni di dischi venduti e cinque premi Grammy. Nata come più giovane di dieci figli dai genitori Joe Jackson (1928-2018) e Katherine Jackson (94), non è nuova ai palchi di Las Vegas. Janet ha già fatto da headliner al Park MGM Hotel da maggio ad agosto 2019.

Janet Jackson, come rinomata star del pop, è pronta a tornare a Las Vegas, dopo il suo successo al Park MGM Hotel nel 2019. Dopo il suo tour europeo con lo spettacolo "Together Again", si esibirà per dieci volte al Resorts World Theatre, attirando un pubblico di 5.000 persone ogni volta.

