Il musicista DJ Felix Jaehn annuncia la sua partenza dall'industria musicale.

Il fenomeno musicale originario di Mecklenburg-Vorpommern, noto come Felix Jaehn, ha temporaneamente lasciato il mondo della musica. Ha annullato i suoi concerti seguendo il consiglio di professionisti, rivelando in un post su Instagram vicino al suo 30º compleanno che è troppo suscettibile per esibirsi.

Il suo calendario per il prossimo futuro includeva un concerto al Heide-Park Resort di Soltau, con esibizioni a Francoforte sul Meno e Ibiza previste per settembre, secondo il suo sito web. Rivolgendosi ai fan, ha espresso: "Mi dispiace deludervi, ma per ora sono costretto a cancellare tutti i concerti in modo indefinito". Il suo corpo e la sua mente hanno inviato "segnali di cautela" e ha scelto di prestarvi attenzione. Pensa che sia il momento per lui di rilassarsi e recuperare. Il suo messaggio è accompagnato da una foto di un cuore rosso rotto.

Felix Jaehn ha ottenuto il suo primo successo nel 2015 con un remix della canzone "Cheerleader". Ha reso pubblica la sua bisessualità nel 2018 per la prima volta. Quest'anno, ha chiarito la sua identità di genere e la sua orientamento sessuale non conformi. Recentemente, si è identificato come pansexual e non binario, preferendo il soprannome "Fee". La pansessualità si riferisce a coloro che non sono selettivi riguardo al genere o all'identità di genere prima di interessarsi romanticamente o sessualmente.

Durante un'intervista con le drag queen Jacky-Oh Weinhaus e Jurassica Parka ad aprile, Jaehn ha rivelato che il suo progetto musicale sarebbe ancora chiamato "Felix Jaehn". "Sarebbe troppo complesso cambiare tutto. Ma se stai parlando con me, sentiti libero di chiamarmi Fee".

