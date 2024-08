Il musicista dei Slipknot Sid Wilson ha subito ustioni su tutto il corpo a causa di un incidente, attualmente in fase di recupero.

Su Instagram ufficiale, Slipknot ha annunciato venerdì che il loro membro Sid Wilson ha avuto un incidente che ha provocato ustioni su tutto il corpo. Hanno aggiunto che si sta riprendendo con la sua famiglia e che si unirà a loro sul palco al festival Rocklahoma della prossima settimana. Wilson ha ringraziato tutti per i loro auguri e ha assicurato ai fan che li avrebbe rivisti presto.

Wilson ha condiviso video dall'ospedale sul suo Instagram, menzionando un "esplosione in faccia" e ustioni su diverse parti del corpo, tra cui sopracciglia, bocca, viso e braccia. Nonostante il fastidio, è rimasto ottimista, dicendo che si sarebbe ripreso e sarebbe tornato in tour.

In un altro video dall'ospedale, Wilson ha menzionato di essere stato trasferito in un altro ospedale con un centro ustioni, suggerendo la possibilità di dover rasare la testa per controllare eventuali ustioni aggiuntive. Ha ribadito la sua ottimismo e gratitudine per le cure del team medico.

Wilson ha rivelato in un secondo clip che l'incidente è avvenuto "non durante uno spettacolo", ma mentre lavorava in fattoria. Ha raccomandato prudenza con il fuoco.

Kelly Osbourne, compagna di Wilson, ha condiviso a sua volta footage dell'ospedale, assistendo al figlio in ospedale. Ha descritto l'incidente come Wilson che si è dato fuoco e ha fatto esplodere tutto. In seguito ha ringraziato i fan per il loro supporto e ha detto che stava andando a prendere Wilson dall'ospedale.

I video condivisi da Wilson e Osbourne mostrano le braccia e le mani di Wilson heavily bendate.

CNN ha contattato i rappresentanti di Wilson e Osbourne per ulteriori commenti. Slipknot è previsto per esibirsi al festival Rocklahoma di Pryor, Oklahoma, dal 30 agosto al 1º settembre.

