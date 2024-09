- Il musicista Dave Grohl riconosce la paternità al di fuori del suo legame matrimoniale.

Musicista rock icona Dave Grohl ha allargato la sua famiglia, questa volta al di fuori dei suoi voti nuziali, come ha rivelato su Instagram. Il 55enne ha appena accolto una nuova figlia, secondo un post che ha pubblicato. Il suo obiettivo è essere una figura "premurosa e utile" nella sua vita.

Contemporaneamente, Grohl ha espresso il suo profondo affetto per la sua compagna e i loro tre figli. È ansioso di "ricostruire la loro fiducia e ottenere il loro perdono". Ha anche richiesto privacy per tutti i giovani coinvolti. Grohl è in una relazione stabile con Jordyn Blum (48) dal 2003 e hanno tre figlie di 10, 15 e 18 anni.

In precedenza, Grohl si è fatto un nome nel mondo della musica come batterista del famoso trio grunge Nirvana ("Sente come Teen Spirit", "Vieni come sei"). Dopo la loro separazione, Grohl ha fondato i Foo Fighters, rilasciando il loro undicesimo album in studio "Ma siamo qui" nel 2023. L'album affronta le difficoltà personali nelle conseguenze della morte del loro batterista Taylor Hawkins nel 2022, riflettendo anche sui diversi stadi del lutto.

