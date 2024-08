- Il musical di Amburgo "Ercole" ha un nuovo protagonista

Il musical di Hamburg "Ercole" al Neue Flora ha un nuovo protagonista: da ora in poi, Philipp Büttner interpreterà il ruolo principale di Ercole nel musical Disney, come annunciato dalla compagnia di musical Stage Entertainment di Hamburg. Il nativo di Würzburg sostituirà Benét Monteiro, che presto interpreterà il "Re del Pop" nel musical "MJ - Das Michael Jackson Musical".

Büttner ha già indossato molti ruoli musicali. Pochi anni fa, il 33enne ha interpretato Aladdin nel musical omonimo di Disney a Hamburg e Stuttgart. Ha anche interpretato Dracula, Galileo Galilei, Clyde di Bonnie e Clyde, Goethe e Robin Hood.

Il ruolo principale in un musical Disney è un grande sogno e un onore incredibile per Büttner, come ha dichiarato nell'annuncio. "Il piccolo Philipp che un tempo aveva così tanti sogni ha realizzato più di quanto avesse mai osato immaginare". Il casting director Ralf Schaedler ha descritto Büttner come uno dei migliori cantanti di musical attualmente.

Il musical "Ercole" viene rappresentato a Hamburg dal mese di marzo. Racconta la storia del figlioccio di Ercole, che a causa del suo malvagio zio Ade vive sulla Terra e deve lottare per la sua vita. Per tornare sul Monte Olimpo, deve compiere un'impresa veramente divina.

La nuova sfida di Büttner come ruolo principale in "Ercole" supera i suoi precedenti ruoli musicali, come Aladdin e Robin Hood. Con le sue eccezionali doti canore, come riconosciuto dal casting director Ralf Schaedler, interpreterà senza dubbio un ruolo indimenticabile come Ercole.

