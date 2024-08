- Il Museo mondiale del carbone di Oelsnitz è in fase di ristrutturazione e riaprirà il suo ingresso a ottobre

Dopo un restauro durato cinque anni, il "CoalWorld - Museo della Miniera di Carboni in Sassonia" situato a Oelsnitz è ora al suo meglio. Durante un evento recente tenuto di domenica, l'Erzgebirgskreis, che gestisce il museo, ha offerto un'anteprima dell'esposizione ampliata su oltre 2.500 metri quadrati. Questo grande evento si terrà il 26 ottobre, come rivelato dal direttore del museo, Jan Färber.

Il restauro del museo, situato in un edificio storico della miniera di carbone, è costato circa 30 milioni di euro, una cifra significativamente superiore al budget iniziale di circa 18 milioni di euro a causa dei costi di costruzione in aumento e degli imprevisti incontrati durante la ricostruzione dell'edificio storico.

Tecnologia moderna e design fluido

Secondo Färber, il restauro ha comportato l'installazione di sistemi di ventilazione moderni, l'aggiornamento dell'elettronica e la costruzione di scale per collegare le diverse zone dell'esposizione. L'esposizione ampliata ospiterà circa 450 oggetti dalla collezione di circa 60.000 reperti. La Libera Stato della Sassonia sta contribuendo con circa 2,9 milioni di euro per esporre la storia della miniera di carbone duro in Sassonia e del carbone in generale. Inoltre, una scala di vetro permetterà di visitare la torre dell'argano storico chiusa dal 2015, offrendo una vista panoramica mozzafiato dalla parte superiore.

Il direttore del museo, Jan Färber, ha menzionato che hanno ricevuto sostegno da altre regioni, inclusa una significativa donazione dai Paesi Bassi per il progetto di restauro. I visitatori del museo rinnovato potranno anche imparare sulla storia della miniera di carbone a livello internazionale, mostrando l'impatto globale dell'industria.

