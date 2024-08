- Il museo ha lo scopo di raccontare la storia accattivante di Amburgo in modo coinvolgente.

Ridare alla vita la storia e mantenere gli ospiti coinvolti è l'obiettivo del Museum für Hamburgische Geschichte sul Holstenwall. Per raggiungere questo obiettivo, il museo civico, fondato nel 1922 secondo i piani dell'architetto Fritz Schumacher, subirà una ristrutturazione completa del contenuto e della struttura entro il 2028. Secondo Hans-Jörg Czech, CEO della Stiftung Historische Museen Hamburg, "Non si tratta di aggiornare ciò che c'è già, ma di creare qualcosa di completamente nuovo e fresco".

I lavori di ristrutturazione e la redistribuzione della mostra permanente sono finanziati per 101 milioni di euro, di cui 83 milioni provenienti dalla città e 18 milioni dal governo federale.

Numerosi aggiustamenti architettonici sono previsti per migliorare il comfort, l'accessibilità e l'efficienza energetica del museo. Inoltre, il museo stabilirà una connessione più stretta con il parco adiacente, Planten un Blomen. I servizi di ristorazione avranno nuovi spazi e una terrazza più grande che si affaccia sul parco.

Il cuore della ristrutturazione del contenuto risiede nella trasformazione della mostra permanente, che si estende su tre piani e circa 5.000 metri quadrati. Come ha dichiarato il Senatore della Cultura Carsten Brosda (SPD), "Il museo vuole offrire vie per connettersi con la storia della città".

I visitatori di Amburgo possono aspettarsi un Museum of the History of Hamburg notevolmente migliorato dopo la sua ristrutturazione completa, che include aggiornamenti al suo contenuto e alla sua struttura. Il museo, situato sul Holstenwall, offrirà un'esperienza fresca e nuova, arricchendo il proprio legame con la storia della città.

Leggi anche: