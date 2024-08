- Il Museo di Lubeck restituisce resti umani per la prima volta in un repatriazione storica

Per il primo volta, i Musei di Lubecca hanno restituito i resti umani della loro collezione di Culture del Mondo al paese d'origine. L'Ambasciatore Peruiano Augusto Arzubiaga Scheuch ha ricevuto i resti di un bambino indigeno a Lubecca lunedì, come annunciato dalla città anseatica. Si ritiene che il sito di sepoltura del bambino sia stato scoperto nel sito archeologico di Ancón, saccheggiato alla fine del 19 ° secolo durante la costruzione di una linea ferroviaria.

I resti erano entrati nella collezione dei Musei di Lubecca nel 1899 grazie al commercio d'arte di Berlino, secondo la città anseatica. Scheuch ha visto il ritorno dei resti come un passo significativo avanti nella relazione tra la città anseatica di Lubecca e il Perù. Al momento, ci sono ancora 26 set di resti nella collezione, ha rivelato la città.

Oltre a questo ultimo ritorno in Perù, l'unica altra richiesta di restituzione dei resti è venuta dalla comunità indigena Selk'nam in Cile. Stanno cercando i resti di uno dei loro antenati che morì durante il genocidio della Terra del Fuoco per un funerale appropriato. Una delegazione dalla Terra del Fuoco è prevista per visitare Lubecca in ottobre a tale scopo.

La città anseatica di Lubecca ha dichiarato che includerà il seguente punto nei suoi protocolli: "Il ritorno dei resti umani ai loro paesi d'origine quando richiesto". Scheuch ha espresso la speranza che questo gesto rafforzi ulteriormente la relazione tra il Perù e Lubecca, incoraggiando ulteriori restituzioni in futuro.

