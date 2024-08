- Il museo di Amburgo incentrato sulle illusioni 3D ha iniziato con successo le sue attività nella sua nuova sede.

La attrazione di Amburgo "Mindways 3D Trickart" museo ha attirato migliaia di visitatori dal suo trasferimento nella città vecchia durante le vacanze estive. Circa 5.000 a 7.000 persone hanno visitato il museo nelle prime due settimane, come rivelato dal co-fondatore Carsten Dierks all'agenzia di stampa tedesca di Amburgo. L'obiettivo è quello di accogliere circa 150.000 visitatori durante l'anno, come dichiarato da Dierks e il suo partner Peer Pubben. Il museo, fondato nel 2018, era precedentemente situato a Hammerbrook e Hamburger Meile, Barmbek-Süd. La coppia, che detiene i diritti europei per le immagini del 3D artista giapponese Masashi Hattori, ha già stabilito altri musei Trickart a Rostock e Berlino.

Gli ospiti sono incoraggiati ad utilizzare i loro smartphone, un tocco di abilità fisica e doti recitative per scattare foto avventurose di se stessi all'interno dei due piani del museo. In piedi sulla cima di un camino nel centro di Amburgo, scendendo una cascata in una barca, evitando un dinosauro o essere magicamente intrappolati in una palla di vetro: utilizzando l'angolo giusto, i circa 35 grandi pezzi di Hattori del museo sembrano straordinarie rappresentazioni 3D di incontri emozionanti, rendendo i visitatori parte integrante dell'arte stessa.

I dettagli tecnici per creare queste illusioni 3D sono gestiti con cura dal team di Mindways 3D Trickart, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità per i visitatori. Il successo del museo si deve al suo uso innovativo della tecnologia 3D, che ha catturato l'immaginazione di appassionati d'arte e cercatori di avventure.

