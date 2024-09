- Il Museo del domani di Norimberga favorisce l'esperienza tattile per i non vedenti

Persone con impedimenti alla vista possono ora esplorare il Museo del Futuro a Norimberga in autonomia, grazie a un visore per la realtà aumentata. Questo dispositivo, come condiviso dal museo, utilizza indicazioni uditive e segnalazioni colorate per aiutare i visitatori a navigare negli spazi espositivi. Essendo una divisione del Museo Tedesco di Monaco, il Museo del Futuro è in prima linea per l'accessibilità in Germania, secondo l'Associazione dei Musei Tedeschi.

I visitatori di età superiore ai 15 anni possono interagire con la mostra utilizzando i loro sensi, secondo la dichiarazione del museo. La mostra include non solo narrazioni audio, ma anche profumi e stazioni interattive al tatto. Un tour tipico dura tra i 30 e i 60 minuti. Lo sviluppo del progetto ha coinvolto persone con impedimenti alla vista.

Come ha dichiarato Anja Hoffmann, responsabile del gruppo di lavoro per l'educazione e la mediazione dell'Associazione dei Musei Tedeschi, creare esperienze museali senza barriere per le persone con impedimenti alla vista rimane una sfida significativa nel progetto espositivo. Ha riconosciuto che mentre le app GPS sono un approccio popolare, spesso falliscono in termini di precisione.

Ha continuato dicendo che la stragrande maggioranza dei 7.000 musei circa in Germania offre di solito tour e laboratori specializzati per le persone con impedimenti alla vista, offrendo descrizioni uditive e mostre tattili. Tuttavia, Hoffmann ha sottolineato che la comunità di persone con impedimenti alla vista non viene sempre considerata come pubblico principale. "È encomiabile che il Museo del Futuro di Norimberga stia affrontando questo problema, poiché solo le istituzioni ben finanziate e prestigiose possono permettersi simili innovazioni", ha concluso.

