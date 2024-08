Il murale del Zoo di Londra di Banksy offre un indizio sul perché gli animali selvatici sono apparsi in tutta la città

Un murale dell'elusivo artista di strada Banksy ha mostrato un gorilla che reggeva il cancello d'ingresso mentre gli uccelli prendevano il volo e un leone marino si allontanava a passi pesanti. Tre paia di occhi sbirciavano dall'oscurità all'interno.

Il dipinto potrebbe spiegare perché le creature create da Banksy - da una capra di montagna appollaiata su un contrafforte di un edificio a piranha che circondano un posto di guardia della polizia a un rinoceronte che monta un'auto - sono apparse in luoghi impensabili di Londra per nove giorni di fila.

Ciascuno dei lavori pubblicati sulla pagina Instagram di Banksy includeva l'hashtag del London Zoo, ha detto Dan Simmonds, responsabile delle operazioni degli animali allo zoo. Ma non si sarebbe mai immaginato che l'artista avrebbe decorato l'ingresso dello zoo stesso.

"La parte dell'enigma di Banksy è ovviamente che tutto è una sorpresa", ha detto Simmonds. "Non ci aspettavamo certo che sarebbe successo proprio qui, su uno dei nostri grandi teloni di chiusura. Ma entrando e vedendolo, ci siamo resi conto che, sì, siamo così fortunati".

Simmonds ha detto di aver scoperto il murale alle 6:30 del mattino quando è arrivato per iniziare a dare da mangiare agli animali affamati. I ciclisti che ogni mattina girano intorno a Regent's Park, dove si trova lo zoo, erano già impegnati a scattarsi selfie.

Il telone abbassabile è stato chiuso per tutta la giornata per mostrare il lavoro. È la stagione busy per lo zoo, ma il famoso artista di strada attira rapidamente i suoi seguaci e le folle si radunano per vederlo e scattare foto.

Banksy ha iniziato la sua carriera spruzzando vernice sugli edifici di Bristol, in Inghilterra, e si è trasformato in uno dei più noti artisti al mondo.

I suoi dipinti e installazioni vengono venduti per milioni di dollari all'asta e hanno attirato ladri e vandali. La recente serie di opere non fa eccezione e i lavoratori dello zoo hanno protetto il lavoro più tardi nel giorno con una copertura di plastica trasparente.

Il rinoceronte apparso il lunedì è stato imbrattato con graffiti. Una silhouette di lupo su un piatto satellitare montato sul tetto - che sembra ululare alla luna - è stata rubata poche ore dopo che si è diffusa la notizia dell'opera d'arte della scorsa settimana.

Un grande felino, disteso sulla schiena di un cartellone pubblicitario fatiscente, è stato rimosso in poche ore da tre uomini che hanno detto di essere stati assunti per rimuoverlo per motivi di sicurezza.

La casetta della polizia che sembrava un acquario è stata rimossa da vicino al tribunale dell'Old Bailey agli uffici della City of London per proteggerla, ha detto un portavoce. Verrà eventualmente posizionata in un luogo dove il pubblico potrà vederla.

Non era chiaro se il murale dello zoo sarebbe stato l'ultimo della serie.

Simmonds ha detto che lo zoo si sentiva onorato che Banksy avesse scelto

