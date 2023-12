Il motoscafo elettrico RaceBird di E1 non si limita a galleggiare, ma "vola".

Si chiama "RaceBird" - un motoscafo elettrico monoposto, con due aliscafi di colore verde brillante che gli permettono di planare sull'acqua - ed è il primo prototipo di imbarcazione da corsa per la serie E1, che sarà lanciata a breve.

La E1 nasce da un'idea dell'imprenditore sportivo seriale Alejandro Agag che, dopo essere stato il pioniere degli sport motoristici elettrici con la Formula E e la sua controparte off-road Extreme E, sta ora guardando ai fiumi e agli oceani intorno ad alcune delle più grandi città del mondo.

L'idea è emersa durante il primo blocco della pandemia, mentre lo spagnolo passeggiava lungo il Tamigi con l'ex ingegnere di F1 e futuro CEO di E1 Rodi Basso.

"Penso che la transizione verso una mobilità più pulita nelle strade, fuori strada, in acqua, (sia) tutta parte delle molte soluzioni che insieme dovranno essere applicate per cercare di mitigare la grande sfida del cambiamento climatico e del riscaldamento globale", ha detto Agag alla CNN.

Il motoscafo elettrico RaceBird prepara il terreno per le gare della Serie E1

Così come la Formula E ha portato le corse elettriche nelle strade di città come New York, Londra e Hong Kong, la E1 Series porterà le sue gare nei grandi corsi d'acqua urbani, con l'ambizione di organizzare eventi nel porto di Sydney, nei canali di Venezia e al largo del Monte Pan di Zucchero a Rio de Janeiro.

Ma con una data di lancio prevista per la primavera del 2023, l'attenzione si concentra sulla tecnologia e sull'imbarcazione, per garantire che, all'inizio del campionato, l'imbarcazione non si limiti a galleggiare, ma "voli".

"Modalità di planata"

Oltre ad Agag, Basso ha portato con sé una grande esperienza ingegneristica, avendo lavorato in precedenza alla McLaren e alla Ferrari, oltre che alla NASA, mentre Sophi Horne, fondatrice del costruttore di barche SeaBird Technologies, si è unita all'equipaggio per redigere i progetti del RaceBird.

La Horne ha dichiarato alla CNN che, nonostante la somiglianza con un caccia stellare A-Wing di "Guerre Stellari", l'ispirazione per l'imbarcazione è venuta da più vicino.

"È fortemente ispirata alle linee naturali e organiche", ha spiegato. "Ho trascorso molto tempo nella mia casa estiva in Svezia e ho visto molti uccelli volare in quella che io chiamo 'modalità di planata', quando si trovano proprio sopra la superficie dell'acqua".

Da questa ispirazione sono nati gli hydrofoil, simili a quelli utilizzati in passato nelle tavole da surf elettriche, che permettono al corpo del RaceBird di sollevarsi di circa un metro dall'acqua mentre accelera.

Se da un lato il sistema di foiling contribuisce all'aspetto futuristico dell'imbarcazione, dall'altro ha una funzione tecnica, riducendo la resistenza dell'acqua, in modo che la velocità possa aumentare fino a 50 nodi (58 miglia all'ora) con un'autonomia della batteria di 40 minuti.

I primi test

In soli otto mesi, Basso e Agag hanno messo insieme un team di collaboratori di varia estrazione, tra cui gli sviluppatori di batterie Kreisel e gli specialisti di imbarcazioni Victory Marine, per costruire l'imbarcazione.

"Al primo test, nel marzo 2022, c'erano molte emozioni e ansia", ha detto Basso. "Avendo lavorato nelle corse per più di 20 anni, so che un veicolo da corsa è come una bottiglia di vino: non sai com'è finché non la apri".

A detta di tutti, il test è andato bene come ci si poteva aspettare, con il RaceBird che ha raggiunto i 40 nodi (l'80% della sua velocità finale) al primo tentativo e, cosa fondamentale, è riuscito a sollevarsi dall'acqua come previsto.

Per Agag si è trattato di una gradita sorpresa, dopo aver vissuto una prima sessione di test di Formula E molto più impegnativa nel 2013, quando l'auto è stata in grado di funzionare solo con il 20% dell'energia della batteria prevista.

"Il primo prototipo di Formula E aveva molti problemi", ha ricordato. "Ora la tecnologia è talmente avanzata rispetto alla Formula E che abbiamo fatto tesoro di quell'esperienza e l'abbiamo tradotta nel nostro prototipo per la E1".

Corsa all'acqua

Un altro aspetto che lo spagnolo ha portato con sé dalla Formula E è la filosofia "race to road", che ha visto i costruttori trasportare l'innovazione tecnologica dai loro team di gara alle loro auto da strada.

Questi sport ad alta tecnologia potrebbero essere il futuro

Una delle motivazioni principali che hanno spinto Agag ad avviare la Serie E1 è quella di aiutare l'industria nautica a recuperare il ritardo accumulato nel campo dei trasporti sostenibili.

Secondo l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'industria navale è responsabile di circa il 2,5% delle emissioni mondiali di gas serra. Sebbene alcune compagnie di navigazione stiano cercando di sostituire i combustibili fossili con biocarburanti, idrogeno o gas naturale liquefatto, la transizione è stata lenta.

"Credo che l'industria navale sia al punto in cui si trovava l'industria automobilistica circa 10 anni fa", ha dichiarato Agag. "Naturalmente le sfide sono diverse: le batterie sono adatte alle automobili, soprattutto nelle città, ma una grande nave non può essere mossa da una batteria.

"Ma per le piccole imbarcazioni crediamo che le batterie siano un'ottima soluzione. Ecco perché stiamo spingendo i nostri RaceBirds a presentare una soluzione per l'industria nautica".

Acque impegnative in vista

Ad aprile è stato annunciato il primo team E1: Venice Racing Team. Agag si aspetta che ogni team sia legato a una città ospitante, nel tentativo di ottenere il sostegno locale e gli sponsor per ogni squadra.

Ma potrebbe risultare difficile eguagliare il successo della Formula E. Mentre questa potrebbe attingere al seguito globale degli sport motoristici, le gare di motonautica hanno una base di fan molto più piccola.

A breve termine, Agag afferma che considererebbe un successo se la serie E1 fosse ancora in corso tra cinque anni. Ma a lungo termine, ha detto, l'obiettivo è quello di vedere una più ampia adozione di barche elettriche in tutto il mondo.

"Al momento c'è poco spazio per le barche elettriche", ha detto Agag. "Ma credo che le cose cambieranno. Vorremmo essere un agente di questo cambiamento".

