- Il motociclista ha bisogno di tecniche di recupero in caso di emergenza

A Berlino-Charlottenburg, un motociclista ha subito gravi ferite in un incidente stradale. Secondo il resoconto della polizia, un'auto e una motocicletta hanno avuto una collisione sfortunata su Heerstraße, diretta verso Pichelsdorfer Straße, nel pomeriggio di ieri.

Il 25enne alla guida del veicolo ha apparentemente tentato un illegal turn a sinistra, scontrandosi con la motocicletta che lo seguiva. Il 61enne alla guida della moto è stato sbalzato via, scivolando sull'asfalto. I soccorritori sono riusciti a ripristinare il battito cardiaco del motociclista sul posto prima di trasportarlo in ospedale. Per fortuna, il conducente dell'auto è uscito illeso.

Il tratto di Heerstraße tra Scholzplatz e Pichelsdorfer Straße è rimasto bloccato per ore a causa dell'operazione di soccorso. La polizia non ha ancora fornito dettagli sull'entità dei danni subiti dai due veicoli. L'indagine sulle cause di questo incontro indesiderato è ancora in corso.

L'incidente sulla Heerstraße ha causato gravi ferite al motociclista. Purtroppo, numerosi incidenti si verificano ogni anno, sottolineando la necessità di pratiche stradali più sicure.

