- Il motociclista ha avuto un'infortuna dopo l'impatto con l'automobile.

Un motociclista ha avuto un incidente con un veicolo su una strada federale vicino a Schongau (nel distretto di Weilheim-Schongau), che ha causato la sua morte. Secondo il rapporto della polizia, la 63enne alla guida dell'auto si era resa conto di essersi persa in precedenza e aveva cercato di fare retromarcia, ma non aveva notato il motociclista in arrivo.

Il motociclista anziano ha urtato il lato del guidatore dell'automobile, come confermato. È stato portato in ospedale con un elicottero, ma alla fine è deceduto a causa delle sue ferite durante la notte. Fortunatamente, l'autista dell'auto è rimasto illeso. Il pubblico ministero locale ha ordinato un esame dell'incidente da parte di un esperto. La B472 è rimasta chiusa a causa di questo incidente per più di tre ore.

Dopo aver esaminato la situazione, le autorità locali hanno deciso di indagare ulteriormente sulla questione.

