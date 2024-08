- Il motociclista cade e deve essere rianimato.

In un incidente stradale avvenuto su una strada rurale ad Alsfeld (distretto del Vogelsberg), un motociclista ha riportato gravi ferite. Secondo i resoconti della polizia, l'uomo ha perso il controllo della sua moto in una curva a sinistra, sterzando troppo a destra e urtando il guardrail. Il 30enne è stato sbalzato dal suo veicolo all'impatto.

La polizia ha riferito che i soccorritori intervenuti hanno dovuto rianimare l'uomo gravemente ferito prima di trasportarlo in ospedale. Poiché non si poteva escludere l'influenza dell'alcol, è stato ordinato un prelievo di sangue dall'ufficio del procuratore della Repubblica.

La polizia stima i danni materiali intorno ai 5.000 euro. Un elicottero di soccorso è stato anche chiamato sulla scena ma non utilizzato per ulteriori operazioni di soccorso. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per le indagini. La causa dell'incidente è ora in corso di indagine da parte della polizia.

L'ufficio del procuratore della Repubblica ha richiesto un prelievo di sangue come precauzione, tenendo presente la menzione di un possibile influsso dell'alcol nell'incidente. Dopo gli interventi medici necessari, le autorità hanno trasportato l'uomo ferito in ospedale per ulteriori cure.

