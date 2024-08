Il motivo per cui il presunto sospettato di terrorismo, Solinger, ha scelto di rimanere in Germania.

Nel caso dell'individuo sospettato di aver compiuto un attentato terroristico a Solingen, che ha causato la perdita di tre vite, è emerso che è riuscito a evitare la sua espulsione prevista in Bulgaria. Questo individuo, che ha 26 anni, è entrato in Germania il giorno di Natale del 2022. Secondo le regole di Dublino dell'Unione Europea, la Bulgaria era responsabile per le sue procedure di asilo, cosa che la Bulgaria ha riconosciuto prontamente, come ha dichiarato il portavoce del governo Steffen Hebestreit a Berlino.

Un primo tentativo di ricollocare l'uomo in Bulgaria il 3 giugno 2023 è fallito poiché non è stato possibile rintracciarlo nella sua residenza di Paderborn. Normalmente dovrebbero essere fatti tentativi successivi regolari. Le autorità dell'immigrazione dovrebbero indagare se qualcuno si è nascosto, o potrebbe essere emesso un mandato di arresto.

Se viene confermato che un individuo si è nascosto, il solito termine di sei mesi per il trasferimento di Dublino (espulsione verso un altro paese europeo responsabile) può essere prorogato di altri dodici mesi. Purtroppo, questo non è avvenuto nel caso di questo uomo siriano.

Secondo i resoconti, il termine di sei mesi è scaduto il 20 agosto. Quattro giorni dopo, l'uomo è stato segnalato essere tornato. Ciò suggerisce che fosse a conoscenza dei termini e dei suoi diritti. Successivamente, si è spostato dal suo alloggio per rifugiati a Paderborn a Solingen. Inizialmente, il ministero responsabile nella Renania Settentrionale-Vestfalia non ha fornito commenti sulla situazione.

Il presidente del governo della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst, ha affrontato anche l'espulsione fallita, dicendo: "Dobbiamo esaminare se tutto è stato fatto correttamente. Se c'è stato un errore, deve essere identificato chiaramente", ha detto il politico della CDU durante la sua dichiarazione a Solingen. L'incidente sottolinea le complesse sfide affrontate dalle autorità competenti.

