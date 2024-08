- Il motivo della separazione è dettagliato nei documenti del divorzio.

Jennifer Lopez si definisce una "drogata d'amore", ammettendo la sua ossessione per l'amore in una recente intervista. Ha scambiato promesse matrimoniali quattro volte. Pochi giorni fa, ha presentato istanza di divorzio contro il suo quarto marito, il regista Ben Affleck.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il background del divorzio

Questo è stato il fattore principale che ha portato alla loro separazione. Secondo "Page Six", il motivo indicato nei documenti è "differenze irreconciliabili". Lopez ha indicato la data di separazione come il 26 aprile 2023. È evidente dai documenti che Lopez non richiede il mantenimento coniugale e non chiede ad Affleck di fare alcun pagamento. Non è chiaro dai documenti del tribunale se la coppia avesse un accordo prematrimoniale, come riportato da "TMZ".

Lopez ha anche espresso l'intenzione di rinunciare al cognome di Affleck. Dopo aver sposato l'attore, è diventata legalmente Jennifer Lynn Affleck, ma è stata ancora riconosciuta come Jennifer Lopez nel mondo pubblico. In un'intervista a "Vogue" di novembre 2022, pochi mesi dopo il matrimonio, ha detto: "La gente mi chiamerà ancora Jennifer Lopez, ma legalmente sarò la signora Affleck perché siamo uniti. Siamo marito e moglie. Ne sono orgogliosa. Non lo considero un problema".

Desidera rinunciare al suo nome

Al momento della decisione di adottare il suo nome, lo ha definito "romantico" e "tradizionale". Per oltre due settimane, sono circolate voci su Lopez e Affleck che si sposavano. Mentre lei era sulla East Coast, principalmente nei Hamptons, Affleck era principalmente sulla West Coast a Los Angeles. Affleck ha anche mancato la grande festa di compleanno "Bridgerton" di Lopez a fine luglio.

La loro separazione è avvenuta nel 2004 e si sono riuniti più di un decennio dopo. Si sono sposati poco dopo, ma ora, due anni dopo, si sono separati di nuovo.

Fonte: "Page Six" / "Vogue"

