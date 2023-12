Il mondo sotterraneo dei combattimenti tra cani: Come il brutale sport del sangue prospera nell'ombra

La posta in gioco era alta: Gli agenti temevano che le vittime fossero emaciate, disidratate e probabilmente incatenate. Molte erano probabilmente ferite; alcune potevano essere già morte.

Alla fine le vittime, circa 40 pitbull, si sono salvate, anche se i segni di maltrattamento erano evidenti.

Era il tipo di scena che gli agenti veterani si aspettavano nel mondo oscuro dei combattimenti tra cani. Questo sport di sangue clandestino ha conquistato le prime pagine dei giornali internazionali nel 2007, quando la star della NFL Michael Vick si dichiarò colpevole di un'accusa federale legata ai combattimenti tra cani. Un decennio e mezzo dopo, i riflettori si sono spenti, ma il problema persiste.

Un'inchiesta della CNN ha scoperto che l'anno scorso le autorità federali hanno sequestrato più cani - attraverso la confisca civile - di qualsiasi altro anno da quando Vick è stato incriminato. I verbali dei tribunali e le interviste rivelano inoltre come i combattimenti tra cani si siano evoluti nell'era di Internet, con proprietari di cani che si rivolgono ad app di messaggistica criptata per scambiarsi consigli sull'addestramento e organizzare combattimenti. Centinaia di migliaia di dollari possono passare di mano in un singolo incontro e gli allevatori possono guadagnare migliaia di dollari con le fiale di sperma o la vendita di cuccioli.

Mentre i brutali incontri si sono svolti in città e paesi di tutto il Paese, le autorità federali stanno sequestrando grandi quantità di animali nel sud-est degli Stati Uniti, soprattutto perché l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti in South Carolina ha due procuratori che si occupano di questi casi.

Elle Klein, uno di questi procuratori, ha ricordato la prima volta che è arrivata all'indomani di un arresto per combattimento tra cani. Ha notato un cane nero ferito e legato a un albero. Sanguinava e aveva la carne che penzolava dalle orecchie. Quando si è avvicinata, la sua coda ha iniziato a scodinzolare.

"Mi ha davvero acceso un fuoco", ha detto la Klein, che ha aiutato a salvare centinaia di animali da presunti combattimenti in tutto il suo Stato. "Mi ha fatto arrabbiare il fatto che tutte queste persone fossero qui a farlo, a scommetterci sopra, a guardarlo, ad alimentare questa cultura disgustosa".

Il caso Michael Vick

I combattimenti tra cani esistono da millenni. Tuttavia, la maggior parte degli americani probabilmente sapeva poco di questo sport quando è diventato di dominio pubblico nel 2007. Nell'aprile di quell'anno, gli agenti di Stato hanno invaso una casa nella Virginia rurale, armati di un mandato di perquisizione e del sospetto che Vick, all'epoca uno dei giocatori più pagati della NFL, usasse la proprietà per gestire un giro di combattimenti tra cani.

Dalla proprietà sono state recuperate decine di cani feriti e sfregiati, allevati per combattere. I documenti del tribunale descrivono come il quarterback degli Atlanta Falcons abbia investito denaro in questo sport sanguinario, acquistando la proprietà dove teneva gli animali poco dopo aver firmato il suo primo contratto con la NFL nel 2001. Vick e i suoi coimputati, che usavano il ranch in Virginia come area di sosta principale per addestrare, ospitare e far combattere i loro animali, si sono dichiarati colpevoli di un reato in relazione ai combattimenti tra cani.

Nel maggio 2007 George W. Bush ha firmato una legge che ha reso i combattimenti tra cani un reato a livello federale.

Vick ha scontato quasi due anni di prigione federale, è tornato nella NFL e in seguito ha firmato un contratto da 100 milioni di dollari. Ora lavora come analista per Fox Sports.

"Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni", ha dichiarato Vick ai giornalisti dopo essersi dichiarato colpevole nel 2007. "Non mi siederò nemmeno per un secondo qui a puntare il dito e a cercare di incolpare qualcun altro per le mie azioni o per quello che ho fatto".

Vick ha rifiutato la richiesta della CNN di un'intervista sul tema dei combattimenti tra cani.

All'inizio, il clamore dell'opinione pubblica e l'interesse federale che seguì il caso di Vick ebbero un effetto raggelante sullo sport del sangue. Le autorità hanno usato la nuova legge di Bush per colpire i combattimenti tra cani su larga scala, conducendo un raid da record nel Midwest che ha portato al salvataggio di centinaia di cani nel 2009. Ma quando questi casi sono passati in secondo piano, i combattenti di cani sono tornati in attività e hanno cercato di rendere le loro operazioni ancora più clandestine.

Un nuovo mondo di combattimenti tra cani

Anni fa, i dog fighter e le autorità che seguivano le stime di 40.000 persone coinvolte nei combattimenti organizzati di cani negli Stati Uniti, si affidavano al passaparola o alle riviste clandestine per conoscere gli ultimi incontri, le tecniche di addestramento e le cure mediche per gli animali da combattimento.

Ma Internet ha completamente trasformato il modo in cui i combattenti si informano: Alcune ricerche su Google possono spiegare a un proprietario di cani intraprendente come usare un mulino a doghe, un tapis roulant fatto per i cani, per condizionare il proprio animale. YouTube può spiegare a un lottatore di cani come usare un palo da flirt - un bastone a cui è attaccata una corda elastica - per migliorare la propria resistenza. Chi è interessato ad allevare pitbull può informarsi sulle linee di sangue grazie agli utenti di Reddit.

Ha anche modificato il modo in cui i lottatori di cani comunicano: I lottatori di cani spesso condividono il peso e il sesso del loro cane in gruppi privati sui social media o attraverso applicazioni di messaggistica criptate per organizzare un combattimento.

Un combattente cinofilo della Virginia ha usato Facebook per organizzare incontri per il suo cane di nome Durantula, secondo un'accusa del 2022. Ha descritto il recente combattimento del suo campione come "un altro DOA", postando che si trattava di "15 minuti di uccisione al petto e allo stomaco".

Un combattente cinofilo del Michigan, incriminato nel 2018, ha usato WhatsApp per condividere video di combattimenti tra animali, tra cui uno in cui compariva "Barracuda", che descrive come un "finisher dritto alla gola e ai reni!!!".

I social media hanno anche rinnovato il modo in cui gli spettatori guardano un incontro.

"Un tempo, quando si organizzava un combattimento tra cani, la gente doveva venire di persona a vederlo", ha detto Virginia Maxwell, docente del dipartimento di scienze forensi dell'Università di New Haven esperta in indagini sui crimini contro gli animali. "Ora, ovviamente, li trasmettono in livestream".

I combattimenti avvengono spesso nei cortili o nelle cantine. Il conduttore di un cane sta in genere sul bordo del ring, a portata di mano del suo combattente in ogni momento. Gli animali spesso combattono fino a quando uno o entrambi i cani non possono più combattere o uno muore. A volte, i conduttori gettano la spugna per salvare un cane che rischia di perdere l'incontro. Alcuni cani vincono uno o due combattimenti consecutivi. I cani che ne vincono tre sono noti come "campioni". I cani che ottengono cinque vittorie - e gli esperti dicono che non ce ne sono molti - sono soprannominati "Grandi Campioni".

Un incontro del 2017 a cui ha partecipato un combattente cinofilo della Virginia ha visto protagonista un pitbull di nome "Eulogy" che è durato un'ora e 59 minuti, come risulta dai documenti del tribunale. Quel combattente cinofilo ha postato su Facebook una "telecronaca" del brutale incontro. I procuratori hanno descritto come i combattenti usassero gruppi privati su Telegram per organizzare i combattimenti e discutere le vincite. Un cane, come descritto da un combattente ad altri in un gruppo privato, aveva vinto 50.000 dollari in un singolo incontro.

Il combattimento tra cani per me è qualcosa di totalmente diverso".

Nel corso degli anni è stato un continuo gioco al gatto e al topo tra le forze dell'ordine e i combattenti cinofili. Di recente, l'interesse dei federali per questo sport sanguinario ha subito un'impennata.

L'anno scorso i funzionari federali hanno sequestrato circa 400 cani da sospetti combattimenti tra cani, un numero superiore a qualsiasi altro anno almeno dal 2007, secondo un'analisi della CNN sulle confische civili federali. Questo numero non include i cani consegnati o quelli sequestrati dalle autorità statali o locali. L'aumento arriva dopo anni in cui tali sequestri erano poco frequenti.

Pochi uffici hanno contribuito all'aumento come l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti della Carolina del Sud, con due procuratori, Elle Klein e Jane Taylor, che hanno salvato da soli centinaia di cani.

La Taylor, capo dell'ufficio criminale, lavorava alla cattura degli spacciatori di droga della Carolina del Sud dalla metà degli anni '90. Mentre seguiva un caso di droga, si è trovata a dover salvare centinaia di cani. Mentre seguiva un caso di droga, si è trovata ad ascoltare una conversazione tramite intercettazione telefonica sui combattimenti tra cani.

Un agente controlla la sua radio dopo un raid delle forze dell'ordine legato ai combattimenti tra cani a Orangeburg, nella Carolina del Sud, il 21 settembre 2023. Il capo della divisione criminale dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti del Distretto della Carolina del Sud Jane Taylor posa per un ritratto a Prosperity, nella Carolina del Sud, il 21 settembre 2023.

"Perseguo molti spacciatori di droga. E non dico che siano tutte brave persone, ma molte di loro sono brave persone che fanno solo cose cattive", ha detto Taylor. "Per me i combattimenti tra cani sono qualcosa di completamente diverso".

Gli atti giudiziari forniscono dettagli macabri su quanto possa essere grottesco questo sport.

Quando un funzionario del Pentagono è stato incriminato in ottobre, le autorità hanno perquisito la sua residenza e hanno scoperto macchie di sangue nel seminterrato della sua casa sulle pareti, sui mobili e sui pannelli di legno, dove i procuratori sostengono che abbia combattuto con i cani. I procuratori sostengono che Frederick Douglass Moorefield, Jr. possedeva una "rastrelliera per stupri", che costringe un cane femmina a fini riproduttivi, e un dispositivo composto da cavi elettrici che sembra essere stato usato per fulminare i cani dopo un combattimento perso. Il fascicolo del caso mostra che Moorefield si è dichiarato non colpevole. Il suo avvocato non ha risposto alle richieste di commento.

Il pubblico ministero che ha processato un amministratore di condominio di New York nel 2012 sospettava che avesse fulminato i cani perdenti e che poi avesse portato via i corpi con la spazzatura del mattino. Il sovrintendente teneva quasi 50 cani in casse di legno nell'edificio in cui lavorava.

I combattenti di cani in un caso della Virginia hanno condiviso i metodi di uccisione dei cani che perdevano i combattimenti. Un imputato in quel caso ha affermato che "amava" uccidere i cani.

Taylor ha raccontato di aver iniziato a ridurre il problema mentre continuava a perseguire i crimini legati agli stupefacenti. La sua grande occasione è arrivata l'anno scorso, quando insieme a Klein ha guidato l'irruzione in una competizione di combattimenti tra cani nota come Carolina Classic.

Uomini provenienti da tutta la costa orientale erano accorsi in una località remota della Carolina del Sud rurale per l'evento. Con loro, hanno portato più di una dozzina di cani. Molti degli animali erano legati o rinchiusi nella proprietà e ululavano e abbaiavano prima di entrare nella fossa del cortile: Un quadrato di circa 2,5 metri per 3,5 metri con pannelli di legno che contenevano i cani.

I proprietari dei cani presenti all'evento hanno portato con sé un'abbondanza di strumenti del mestiere: pistole, munizioni, una mazza con punte, un bastone di rottura - che costringe il cane ad aprire le fauci una volta terminato il combattimento - e un trofeo.

Quello che non sapevano è che uno dei loro compatrioti era un informatore del governo.

Questo ha permesso alle autorità federali e statali di ottenere informazioni privilegiate sull'operazione. Una volta iniziato il combattimento, gli agenti sono piombati sul posto. Gli uomini sono fuggiti a piedi mentre gli agenti scendevano sulla scena, lasciando due cani sul ring a combattere tra loro.

Quel fine settimana, le autorità hanno sequestrato più di 300 cani e arrestato più di 20 persone: la più grande retata nella storia dello Stato.

Taylor e Klein non si sono fermati lì. A febbraio sono stati coinvolti in un caso in cui sono stati salvati 23 cani incatenati al freddo senza cibo né acqua. La polizia ha anche sequestrato una borsa contenente due cani morti, che secondo il proprietario erano stati recentemente congelati.

Lo scorso settembre, Klein e Taylor hanno condotto una delle loro più grandi incursioni. In un solo giorno, le forze dell'ordine hanno eseguito 10 mandati di perquisizione e sequestrato circa 120 cani da presunti combattimenti in tutto lo Stato, ha detto Klein.

"È orribile", ha detto Taylor quella mattina, scuotendo la testa. Si trovava ai margini di una proprietà nella Carolina del Sud rurale dove viveva un sospetto combattente di cani e ha descritto ciò che aveva appena visto: circa 40 cani che vivevano in condizioni squallide. Avevano cibo e acqua, ma erano sporchi, incatenati ed esposti alle intemperie. Alcuni avevano cicatrici sulla testa, sul collo e sulle zampe.

Taylor e Klein dicono di essere motivati dal loro amore per gli animali. Si concentrano sui combattenti organizzati - quelli che usano tecniche di addestramento sofisticate e mantengono una scuderia di cani - perché spesso partecipano a operazioni interstatali che violano le leggi sugli abusi sugli animali e sul gioco d'azzardo.

I combattimenti tra cani generano denaro in diversi modi. È noto che gli addestratori sborsano 200.000 dollari per iscrivere un cane a un combattimento. Gli spettatori scommettono migliaia di dollari su un incontro, come risulta dai registri del tribunale. Un cane che vince può portare al suo proprietario ulteriori ricchezze in sperma, tasse di monta e cuccioli.

"È un affare enorme", ha detto Maxwell, il professore specializzato in indagini sui crimini contro gli animali. "È molto, molto redditizio per loro".

Un cane con gravi cicatrici era uno dei 22 pitbull sequestrati in una proprietà della Carolina del Sud nel 2022. Resti di animali sono stati scoperti nella proprietà di un sospetto combattente di cani nel 2022.

Il denaro scorre oltre i proprietari dei cani: Ci sono allevatori che vendono a chi combatte con i cani, trasportatori che portano gli animali fuori dallo Stato per i combattimenti o che ritirano i cani quando vengono venduti, e promotori che fanno pagare le quote di iscrizione.

"La questione è molto più ampia di quella dell'individuo che combatte con il cane", ha detto Klein. "A mio parere, anche solo un dollaro è troppo per fare soldi su questo".

Molti combattenti sono anche impegnati in altri tipi di crimini. Le autorità federali si sono imbattute nell'attività di combattimento tra cani di Eric Dean Smith a metà degli anni '90 perché stavano indagando su di lui come spacciatore di cocaina e membro della gang Bloods. Le intercettazioni hanno rivelato che Smith vendeva migliaia di dollari di cocaina ogni settimana. Nelle sue conversazioni, Smith ha anche rivelato che stava progettando di vendere un cane per 2.000 dollari. Quando gli agenti federali hanno fatto irruzione nella proprietà di Smith, hanno scoperto droga, armi, contanti e circa 90 cani.

Gli esperti hanno detto che questa pratica trascende la razza e la classe. Anche tecnici veterinari, insegnanti e allenatori di scuole superiori sono stati accusati di questi reati.

"Si tratta di tutti", ha detto Robert Misseri, che gestisce l'associazione animalista Guardians of Rescue. "È molto più ampio di quanto la gente pensi".

Il devastante tributo dello sport del sangue

In un soleggiato pomeriggio di novembre nel New Jersey, un pitbull bianco e nero si rotolava nell'erba, ringhiando e scattando contro uno sato di nome Ally. Le loro code scodinzolavano, i loro denti si mangiavano l'aria invece della carne dell'altro e non c'era un arbitro a decretare il vincitore.

Per il pitbull di nome Wish, è stato un lungo viaggio verso il combattimento ludico dalla realtà. Wish è stato uno dei circa 90 cani salvati nel 2021 nell'ambito di una retata di combattimenti tra cani a Long Island. Il cane ha ricevuto cure in due centri di recupero gestiti dall'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA): uno, secondo l'organizzazione, per il "recupero dalla crudeltà" e un altro per la riabilitazione comportamentale.

Wish, che è stato adottato da una coppia del New Jersey che possedeva già altri due cani, ora conduce un'esistenza accogliente. Il suo viaggio è in netto contrasto con quello che molti cani da combattimento subiscono.

Alcuni trascorrono la loro intera vita all'aperto, legati con una pesante catena all'asse di un'auto imbullonata al suolo o in una gabbia, separati dagli altri cani. I combattenti temono che, se i cani riescono a raggiungere i loro compagni di cortile, combatteranno tra loro.

Una denuncia civile ha descritto come un combattente cinofilo della Florida abbia dovuto praticare l'eutanasia a un cane dopo che un altro le aveva spezzato la schiena e paralizzato le zampe posteriori in un "incidente di cortile".

Quando gli agenti federali sequestrano i cani, i loro volti possono essere gonfi, le orecchie sono spesso maciullate e spesso sono malnutriti o disidratati.

"È crudeltà verso gli animali, pura e semplice", ha dichiarato Jessica Aber, procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia, che ha perseguito i crimini contro gli animali. "Il modo in cui i cani vengono allevati e addestrati e vivono in condizioni disumane per tutta la durata della loro vita, per poi essere portati a un combattimento, in cui uno di loro deve morire. È brutale, è barbaro e non è qualcosa che noi, come società, dovremmo permettere".

Alcuni di questi cani, secondo gli esperti, sono troppo aggressivi per essere riabilitati. Ma altri, come Wish, possono essere adottati.

Il devastante tributo dello sport del sangue è spesso messo a nudo sul tavolo della dottoressa Martha Smith-Blackmore.

Tre giorni prima che la veterinaria forense esegua un esame post-mortem su un cane mutilato, l'animale congelato viene consegnato dalle forze dell'ordine al suo ospedale per animali nella zona di Boston in un sacco nero per cadaveri. La veterinaria ripone il cane, borsa e tutto il resto, nell'unico posto in cui può tenere le prove sotto chiave: una piscina blu per bambini su un tavolo IKEA in un angolo del suo ufficio.

Una volta scongelato, trasporta il cane, legato a una barella, nel suo laboratorio, alcuni piani più in basso. Mentre sonda, parla al cane.

"Gli dico: 'Stai bene. Questa è la tua occasione, parlerai con me. Mi dirai cosa è successo"", ha detto Smith-Blackmore.

Smith-Blackmore scatta centinaia di fotografie del suo soggetto - la sua pelle, il suo cervello, il suo torace - e presta molta attenzione ai risultati tossicologici. Testosterone, cocaina o metanfetamina sono spesso prove di combattimenti tra cani. Così come le profonde ferite da taglio sul ventre e sulle ascelle. Le lacerazioni spesso ricoprono le zampe anteriori di un cane da combattimento, dal punto in cui l'avversario ha affondato i denti nella carne, a volte fino all'osso.

Una volta finito, scrive un rapporto e spera che sia sufficiente per raccontare la storia del cane in tribunale.

"Voglio davvero che la gente sia in grado di capire cosa ha sopportato l'animale", ha detto Smith-Blackmore. "Non c'era solo questa ferita, quella e l'altra, ma questo è quanto ha fatto male. Ecco quanto tempo ha fatto male".

Fonte: edition.cnn.com