Il mondo di Charles e Ray Eames, la coppia più illustre del design

Una nuova mostra alla Barbican Art Gallery di Londra celebra l'eredità di Charles e Ray Eames

Gli Eames sono stati due dei designer più influenti del XX secolo.

I loro progetti vengono replicati ancora oggi e gli originali sono molto preziosi.

La loro storia è raccontata anche nel libro The World of Charles and Ray Eames(Thames & Hudson).

Gli Eames sono stati tra i designer più influenti del XX secolo e molti esempi dei prodotti e dei mobili sviluppati nell'ufficio di Los Angeles che fondarono durante la Seconda Guerra Mondiale sono tuttora in produzione. Charles morì nel 1978 e Ray un decennio dopo, ma la loro influenza su numerose discipline del design è rimasta inalterata ed è supportata dal lavoro dell'Eames Office, che ha permesso al team del Barbican di accedere al suo vasto archivio.

The World of Charles and Ray Eames è la prima mostra britannica dedicata alla coppia dal 1999 e mira a guardare oltre i progetti di mobili che sono familiari a molti di noi grazie alla loro onnipresenza in hotel, ristoranti e terminal aeroportuali.

"La maggior parte delle persone conosce il loro lavoro attraverso i mobili, ma il resto della produzione dell'ufficio, come i film che hanno realizzato e il loro design grafico, è noto solo a persone con questi interessi specifici", mi dice la curatrice Catherine Ince, che ha curato il catalogo estremamente informativo con Thames & Hudson.

"Abbiamo pensato che ci fosse molto da dire sugli aspetti meno noti del loro lavoro, quindi abbiamo cercato di portare alla luce progetti che magari erano temporanei o non realizzati e che sono sopravvissuti solo grazie alla documentazione. Questo approccio aiuta a mostrare la gamma e la profondità del lavoro che hanno intrapreso e le cose che li preoccupavano".

Offrendo una visione approfondita del loro contributo ai campi dell'architettura, del design di mobili e della comunicazione visiva, la mostra presenta oltre 380 opere che vanno da un semplice biglietto da visita all'enorme ogiva in compensato di un aereo militare sperimentale.

Gli appassionati di arredamento non rimarranno delusi - sono presenti modelli in scala reale delle prime sedie in plastica stampata e una serie di prototipi di sedute in compensato, fibra di vetro e metallo - ma è stato fatto uno sforzo per rappresentare la variegata produzione dell'Eames Office nel corso di quattro decenni.

In effetti, se c'è un tema dominante nella curatela della mostra, è l'attenzione alla capacità dell'ufficio di comunicare idee utilizzando una vasta gamma di tecniche e media. Diversi progetti fotografici e cinematografici sviluppati per clienti aziendali e governativi dimostrano questo approccio multimediale pionieristico. Tra questi, la ricostruzione del film multischermo presentato dall'IBM all'Esposizione Universale di New York del 1964-65, che è stato recentemente restaurato e digitalizzato dalla Biblioteca del Congresso di Washington.

La produzione architettonica della coppia è rappresentata da disegni e modelli, tra cui un modello in scala 1:50 appositamente commissionato di due Case Study Houses progettate negli anni Quaranta. Le case furono costruite utilizzando un sistema innovativo di componenti prefabbricati e gli Eames vissero in una di esse dal suo completamento nel 1949 fino alla fine della loro vita.

Gli interni disordinati e stravaganti della Eames House sono ritratti nelle fotografie e, insieme agli scaffali che espongono collezioni di giocattoli di latta e maschere messicane, contribuiscono a dare un'idea dei gusti eclettici e delle ampie fonti di ispirazione della coppia.

Se c'è una cosa che manca è un senso più intimo della personalità e della vita degli Eames al di fuori dell'ufficio. Ince afferma di aver ritenuto più importante raccontare la loro storia attraverso il lavoro e sottolinea giustamente che "il loro carattere è presente in tutto ciò che hanno fatto". Diversi esempi di lettere, appunti e regali che si scambiavano forniscono alcuni spunti di riflessione sul loro rapporto, ma la sensazione che si prova è quella di aver assistito a un solido documentario piuttosto che a una cruda biografia.

I fan degli Eames che visitano la mostra si divertiranno a scoprire nuovi aspetti della produzione multidisciplinare del duo e ad assorbire la ricchezza di materiale inedito, mentre i neofiti del loro lavoro saranno colpiti dalla sua ambizione e dalla sua continua attualità.

Mentre scrivo, sono comodamente seduto su una sedia creata nel 1958, che incarna l'eredità duratura di questi designer lungimiranti e fondamentalmente umanisti.

The World of Charles and Ray Eames è in mostra alla Barbican Art Gallery dal 21 ottobre 2015 al 14 febbraio 2016. Ilcatalogo della mostra, pubblicato daThames & Hudson, èin uscita.

