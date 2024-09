Il mondo del tennis vive un'attività sismica, mentre il giocatore viene condannato a una pena estesa.

La situazione di Sinner prosegue presso il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS). L'Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA) sta promuovendo un significativo bando contro il numero uno al mondo dall'Italia, Jannik Sinner. C'è molto in gioco in questa situazione poiché Sinner è ansioso di chiarire il suo nome ancora una volta.

La scena del tennis è proseguita come al solito nel fine settimana, con il Tour ATP che promuove i suoi atleti di punta e Jannik Sinner che partecipa a un video promozionale per un evento lucroso in Arabia Saudita. Tuttavia, la controversia sul doping che coinvolge il sudtirolese sta aumentando poiché la WADA fa appello contro la sua assoluzione presso il TAS.

La WADA sostiene che, secondo le regolamentazioni anti-doping, Sinner era effettivamente responsabile per l'ingresso della sostanza proibita Clostebol nel suo sistema, e almeno era negligente. La possibile pena: "Un bando di un anno o due anni".

Questo potrebbe essere disastroso per il gruppo isolato di sportivi di alto livello; una punizione severa per il numero uno, un 23enne con un brillante futuro davanti a sé, macchiato dall'etichetta di "offender di doping" al suo ritorno.

Il caso suscita scalpore, Sinner gioca a tennis

L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (ITIA) aveva spostato il caso a un tribunale indipendente, portando a una pena di denaro e punti di premio detratto per i campioni positivi del torneo di Indian Wells in marzo. Tuttavia, non fu riconosciuta alcuna colpa o negligenza, e Sinner non ha mai dovuto scontare una sospensione.

Mentre il suo caso riemerge, Sinner rimane sul campo, battendo il russo Roman Safiullin a Beijing nel fine settimana. L'appello della WADA, presentato giovedì, è stato pubblicato poco dopo la sua vittoria. Sinner ha espresso la sua delusione e sorpresa per gli sviluppi, notando che tre precedenti udienze erano andate bene per lui.

Tuttavia, è completamente impegnato a cooperare, promettendo di fornire tutto il necessario per provare la sua "innocenza ancora una volta". Gli sfugge il motivo per cui tre giudici aggiuntivi debbano rivalutare gli stessi fatti e documenti.

Alcaraz sostiene Sinner: "Stò con lui"

Altri hanno espresso le loro opinioni. Il campione di Wimbledon Carlos Alcaraz ha espresso empatia per il suo rivale. "Stò con lui", ha detto lo spagnolo, sperando che questa questione venga risolta rapidamente. I media italiani hanno risposto con fervore, accusando la WADA di tentare di sabotare Sinner. "La WADA è determinata a fermare Sinner", ha scritto "Corriere dello Sport". Secondo "Tuttosport", Sinner si è trovato coinvolto nella politica sporca dello sport. Nick Kyrgios, la stella del tennis australiana volatile, ha celebrato con un post su Instagram, "Hahaha, magari non è così innocente dopo tutto, huh?"

Entrambe l'ITIA e le autorità antidoping italiane hanno mantenuto la decisione iniziale, con la WADA che non mostra alcun interesse a contestare i risultati di Sinner di marzo presso il TAS. Ciò include i suoi titoli ai Masters di Miami e Cincinnati, la sua vittoria al torneo sull'erba di Halle/Westfalen e il suo trionfo agli US Open, assicurandosi il suo secondo titolo del Grande Slam.

Tuttavia, Sinner è ancora responsabile per i campioni positivi, non il suo fisioterapista che ha perso il suo posto nel team di Sinner dopo aver utilizzato uno spray steroideo da banco, mettendo il team in difficoltà. Questa è la versione di Sinner, che il tribunale ha ultimately sostenuto. Ora, i giudici del TAS decideranno il suo destino. Fino al verdetto, può continuare a giocare, e indipendentemente dal fatto che sia colpevole o no, i suoi risultati rimarranno intatti. Tuttavia, se colpevole, potrebbe temporaneamente scomparire dalle scene sportive.

Il caso di Sinner continua a essere un argomento di controversia, con la WADA che contesta la decisione iniziale del TAS che lo ha assolto dalle accuse di doping. Nonostante ciò, Sinner ha continuato la sua carriera nel tennis, recentemente battendo Roman Safiullin a Beijing.

L'appello della WADA introduce la possibilità di un bando per il doping per Sinner, che potrebbe avere un impatto negativo sul suo brillante futuro nel tennis e potenzialmente macchiare la sua reputazione.

Leggi anche: