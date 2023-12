Il mondo del motorsport rende omaggio alla "leggenda delle corse" Stirling Moss

La leggenda dell'automobilismo britannico è ampiamente considerata uno dei più grandi piloti di Formula 1, nonostante non abbia mai vinto un titolo mondiale.

Il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton ha elogiato Moss, descrivendo la loro amicizia come "un'accoppiata insolita".

"Credo sia importante celebrare la sua incredibile vita e il grande uomo che era", ha dichiarato il 35enne su Instagram.

"Dire addio non è mai facile e può essere triste, ma lui sarà sempre qui, nei nostri ricordi e sarà sempre una parte enorme del patrimonio motoristico britannico. Sicuramente mi mancheranno le nostre conversazioni.

"Ad essere onesti, la nostra amicizia era un'accoppiata insolita. Due persone che provengono da epoche e contesti molto diversi, ma che sono entrate in sintonia e alla fine hanno scoperto che l'amore per le corse che entrambi condividevamo ci rendeva compagni. Sono davvero grato di aver vissuto questi momenti speciali con lui".

Moss ha corso tra il 1948 e il 1962, vincendo 212 delle 529 gare a cui ha partecipato, tra cui la famosa Mille Miglia del 1955, una corsa di 1.600 km attraverso l'Italia, a tempo di record.

Nel corso della sua carriera è stato anche il secondo classificato del Campionato piloti di F1 in quattro occasioni.

Moss ha vinto 16 Gran Premi durante la sua carriera, tra cui le vittorie "iconiche " a Monaco e in Germania nel 1961.

Una delle sue ex scuderie, la Mercedes, ha dichiarato di aver "perso un caro amico".

"Oggi il mondo dello sport ha perso non solo una vera icona e una leggenda, ma anche un gentiluomo. Il Team e la famiglia Mercedes Motorsport hanno perso un caro amico. Sir Stirling, ci mancherai", ha dichiarato domenica il team.

L'ex rivale McLaren lo ha descritto come "un concorrente prodigioso e un gentiluomo consumato", mentre la Ferrari lo ha definito un "avversario formidabile".

Entrato in Mercedes nel 1955, Moss formò una formidabile partnership con Juan Manuel Fangio, che aveva già vinto due volte il campionato piloti.

Il primo successo di Moss nel campionato mondiale di F1 arrivò poco dopo, vincendo il Gran Premio di Gran Bretagna del 1955.

Quell'anno arrivò secondo in campionato con Fangio e altre due volte in seguito.

Nel 1958 è andato vicino alla conquista del titolo mondiale di F1, perdendo per un solo punto contro Mike Hawthorn.

Toto Wolff, team principal e CEO della Mercedes, ha dichiarato che il mondo delle corse automobilistiche perde una "figura di grande spessore".

"Sir Stirling è stato uno dei sopravvissuti di un'epoca in cui le corse automobilistiche erano sinonimo di pericolo, coraggio e cameratismo", ha commentato su Twitter.

"Ma soprattutto, la carriera di Stirling è stata caratterizzata da un'impeccabile sportività e in questo si è veramente distinto. È stato una grande figura nella storia della Mercedes, sia come pilota di Gran Premio che come vincitore della Mille Miglia del 1955.

"Non è esagerato dire che non vedremo mai più una persona come lui. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla moglie Lady Susie, alla sua famiglia e ai suoi amici. Buona fortuna a un vero pilota".

Mario Andretti, vincitore del Campionato del Mondo 1978, ha definito Moss il suo eroe.

"Era il mio eroe e un uomo così gentile amato da tutti. Era un vero gigante del nostro sport e ci mancherà per sempre", ha scritto su Twitter.

L'ex pilota di F1 Paul di Resta ha detto che Moss era "uno degli uomini più gentili che abbia mai incontrato", mentre il tre volte campione del mondo Jackie Stewart lo ha definito "il pilota più carismatico che credo ci sia mai stato".

