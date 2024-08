- Il monarca reale Carlo III avrebbe interrotto la squadra di protezione assegnata al fratello.

Dopo aver rinunciato ai suoi doveri reali nel 2022 a causa di uno scandalo pubblico, il Principe Andrea non ha più avuto una protezione della polizia a spese pubbliche. Al suo posto, il Re Carlo III ha iniziato a finanziare il suo servizio di sicurezza privato. Tuttavia, secondo i rapporti di "The Sun on Sunday" e "Mail Online", Carlo potrebbe sciogliere la squadra di sicurezza di Andrea, informando il team che i loro servizi non sarebbero più stati necessari a partire da novembre.

Questa mossa potrebbe portare Andrea a lasciare la residenza reale, secondo una fonte anonima di "Mail Online". Attualmente, Carlo e Andrea stanno trascorrendo il weekend insieme nella tenuta di Balmoral in Scozia.

Cottage di Frogmore: la possibile nuova casa di Andrea

Lo scandalo che circonda Andrea, a causa delle numerose menzioni nei documenti giudiziari legati allo scandalo di Jeffrey Epstein, è aumentato. In precedenza, è stato riferito che Andrea ha rifiutato l'offerta di trasferirsi dalla residenza reale alla Cottage di Frogmore, una proprietà vicina.

Dal 2003, Andrea detiene un affitto di 75 anni per la tenuta della Cottage di Frogmore. Un precedente rapporto di gennaio ha rivelato che Andrea avrebbe dovuto coprire i costi di sicurezza sostanziali associati alla residenza nella residenza di Windsor di 30 stanze della Royal Lodge all'interno del Great Park.

Il nome di Andrea nei documenti di Epstein

Il nome di Andrea è apparso più di 70 volte nei documenti legali riguardanti lo scandalo di abuso di Jeffrey Epstein, secondo i rapporti. Nonostante ciò, la Metropolitan Police ha annunciato che non sono state avviate nuove indagini. Andrea nega fermamente le accuse e ha raggiunto un accordo extragiudiziale con Virginia Giuffre per una somma sostanziosa nel 2022.

Nel maggio 2020, Andrea si è ritirato dai suoi doveri reali e in gennaio 2022 ha dovuto rinunciare ai suoi titoli e patronati, con "Sua Altezza Reale" non più appropriato per lui.

La decisione della Famiglia Reale di sciogliere potenzialmente la squadra di sicurezza del Principe Andrea ha sollevato preoccupazioni sulla sua futura residenza. Secondo i rapporti, Andrea potrebbe dover lasciare la Royal Lodge se non avesse più protezione, e la Cottage di Frogmore, una tenuta per cui detiene un affitto di 75 anni, è stata menzionata come possibile nuova casa.

