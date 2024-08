- Il monarca fresco scelto per il regno delle uve <unk> i viticoltori si lamentano dello "stress da muffe"

Temperature più elevate e occasionali abbondanti piogge preoccupano i proprietari dei vigneti della Turingia riguardo ai loro acini. Ad aprile, gelate occasionali hanno causato perdite totali nei primi germogli, ha notato Elke Meinhardt, presidente dell'Associazione dei Vignaioli della Turingia a Bad Sulza. "In questo momento, la muffa è un problema e dobbiamo combattere l'umidità." La "pressione da muffa" è alta.

L'esito di questo anno di raccolta dell'uva è ancora incerto. Fino a poco prima della raccolta dell'uva, può ancora cambiare molto. "Speriamo in un bel tardivo estate che aumenti il contenuto di zucchero degli acini." Tuttavia, non si prevede un anno degno di nota in termini di quantità o qualità, ha detto Meinhardt.

Tuttavia, c'è ancora motivo di festeggiare: Bad Sulza ha ospitato il 30° Festival del Vino della Turingia questo weekend. "Negli ultimi 30 anni, c'è stato un notevole progresso. Il festival del vino è iniziato in piccolo con solo due bancarelle e ora ci aspettiamo migliaia di visitatori", ha detto Meinhardt.

Durante l'evento, la studentessa di 22 anni Saskia Zahn è stata incoronata la nuova Principessa del Vino della Turingia. Zahn sta studiando per diventare insegnante di educazione fisica e storia al ginnasio e ha un legame con il mondo del vino attraverso la cantina della Turingia Zahn sin dalla sua infanzia, secondo una dichiarazione della Kurgesellschaft Heilbad Sulza.

Due delle sue zie sono state anche principesse del vino e lei stessa è stata un angelo del vino per diversi anni, accompagnando la principessa del vino a vari eventi e apparizioni. Durante il suo mandato, rappresenterà la città termale e vinicola di Bad Sulza, i vini della Turingia e la regione viticola di Saale-Unstrut.

Attualmente, non c'è un significativo dibattito in Turingia sulla modernizzazione e l'apertura di questo ruolo rappresentativo agli uomini, come proposto in altre regioni come la Renania-Palatinato, ha detto Meinhardt. "Penso che sia importante che questa discussione abbia luogo e penso che sia cruciale che questo incarico onorario venga costantemente ridefinito, ma abbiamo ancora abbastanza candidati."

Come il festival del vino, l'area dei vigneti in Turingia è anche aumentata: è iniziata intorno ai 13 ettari alla fine degli anni '90 e ora è di circa 147 ettari. Attualmente ci sono quattro imprese commerciali con un totale di 63 ettari, 12 cantine che operano in attività secondarie con autopromozione, 67 piccoli produttori di vino e coltivatori di uva che operano in attività secondarie e sei aziende agricole con produzione di frutta e vino. La maggior parte dei vigneti della Turingia si trovano nelle aree di Bad Sulza e Weimar.

Il governo statale aiuta nella coltivazione dei vigneti, offrendo aiuti finanziari per la piantagione di viti, l'acquisto di attrezzature e l'ottenimento di assicurazione sulla raccolta contro i danni causati dalle condizioni climatiche estreme. Ciò è dovuto al fatto che la coltivazione dei vigneti, come altri settori agricoli, è influenzata dagli effetti del cambiamento climatico, come l'infestazione di muffa a causa di prolungati periodi di siccità misti a piogge abbondanti in alcuni momenti. Alcune aziende stanno già utilizzando così detti

